Die erste Weltmeisterschaft für Splatoon 3 endet mit einem Skandal – Nintendo entzieht Sieger-Team Titel und Trophäe

Team Jackpot zwingt Nintendo zum Handeln. Die vor wenigen Wochen ermittelten Weltmeister von Splatoon 3 verlieren ihren Titel und die Trophäe. MeinMMO fasst euch zusammen, warum die erste World Championship der farbenfrohen Multiplayer-Gaudi offenbar unter keinem guten Stern stand.

Was ist das für ein Skandal? Vom 13. bis zum 14. April 2024 fand die erste World Championship für den farbenfrohe Multiplayer-Shooter Splatoon 3 statt. Am Ende konnte sich das nordamerikanische Team Jackpot in fünf Matches gegen die japanische Konkurrenz von „Phantom Thief of the Heart“ durchsetzen.

Mittlerweile dürfen sich die Mitglieder von Jackpot jedoch nicht mehr mit dem Titel Weltmeister schmücken. Via X gaben die Nintendo-Verantwortlichen bekannt, dass einige der Spieler durch ihr Verhalten gegen die Community-Richtlinien von Splatoon 3 und Nintendo verstoßen haben.

Daraus resultierend erkennt Nintendo dem Team jetzt den Weltmeister-Titel sowie die gewonnenen Trophäen ab. Auch der Splashtag-Banner aus dem Spiel soll mit einem kommenden Update entfernt werden.

Farbenfroh und spaßig – Splatoon 3 im Trailer:

Warum kommt es zur Aberkennung der Championship? Konkrete Details zu den Verstößen nennt Nintendo zwar nicht. Mehrere Webseiten berichten jedoch (via Eurogamer, 3djuegos.com), dass bereits seit Juni rassistische Nachrichten einiger Jackpot-Mitglieder auf X, Discord und Facebook die Runde machen sollen.

In denen werden beispielsweise andere Spieler als Affen beschimpft, KKK-Witze (Ku-Klux-Klan, mehr auf Wikipedia) gemacht oder „White Supremacy“ propagiert (auf Deutsch etwa „Überlegenheit der Weißen”). Eine Auswahl der geschmacklosen Posts hat der Nutzer adapt auf X zusammengetragen.

Hass und Hetze haben auf GameStar, GamePro und MeinMMO nichts zu suchen. Was wir tagtäglich gegen Hass tun, haben wir in unserem Statement gegen Hass erklärt.

Verschiebung dank Todesdrohung

Das ist nicht das erste Mal, dass die Weltmeisterschaft 2024 von Splatoon 3 aufgrund schwieriger Umstände in den Nachrichten landet. Ursprünglich sollte das Event während der Nintendo Live im Januar stattfinden. Dazu kam es jedoch nicht.

Die Nintendo-Verantwortlichen mussten die Veranstaltung verschieben, um „die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten“, nachdem man eine Nachricht erhalten hatte, in der gedroht wurde, „die Leute am Veranstaltungsort zu töten“.

Im April konnte schließlich ein 27 Jahre alter Mann überführt werden, besagte Todesdrohung (und 38 weitere) über das Online-Anfrageformular von Nintendo verschickt zu haben. All das darf euch aber nicht davon abhalten, Splatoon 3 auszuprobieren. Ein MeinMMO-Autor hat den Switch-Titel sogar zum besten Shooter 2022 gekürt.