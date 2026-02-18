Spielleiter kreiert eigene Geheimsprache für Dungeons & Dragons, doch die Community enträtselt sein Geheimnis

Ein motivierter Spielleiter kreierte ein besonders ambitioniertes Rätsel für seine Freunde in Dungeons & Dragons. Er schuf eine eigene Geheimsprache mitsamt Hieroglyphen, die eine geheime Botschaft verbarg. Die Community nimmt es sich zur Aufgabe, die Nachricht zu entschlüsseln, und stieß neben der Lösung auch auf das Franchise, das dem Dungeon Master als Inspiration diente.

Was ist das für eine Geheimsprache? Der DM a-goodvisual-aid teilte mit der Community auf Reddit ein Rätsel, das er für seine Freunde in Dungeons & Dragons kreierte. Es handelt sich um eine Geheimsprache, die aus kleinen Halbkreisen und Punkten besteht, die er auf ein Papier „schrieb“.

Nachricht des Spielleiters (Bildquelle: a-goodvisual-aid auf Reddit)

Er erklärt, dass es sich in der Kampagne um eine tote Sprache handelt, die von einem unsterblichen König verboten wurde. Dementsprechend soll es für seine Gruppe schwierig sein, die Nachricht zu entziffern. Er sagt jedoch auch, dass sie einige folgenreiche Auswirkungen von magischen Gegenständen enthüllt, die in der Geschichte vorgestellt wurden.

Er stellt nun die Community vor die Herausforderung, seine Nachricht zu entschlüsseln. Er verspricht Bonuspunkte an diejenigen, die herausfinden, auf welchem Roman oder welchem Franchise seine Kampagne basiert. Und die rätselbegeisterte Spielerschaft von Dungeons & Dragons ist nicht zu unterschätzen.

Community entschlüsselt die Nachricht eines berühmten Gottkaisers

Welche Nachricht hat der Spielleiter versteckt? Trotz der wirren Hieroglyphen kann der Redditnutzer JoshGordon10 noch am selben Tag die Regeln der Geheimsprache verstehen und die Nachricht entschlüsseln. Dabei hat er erkannt, dass die Symbole mit Punkten und Kreisen für Vokale stehen und wenn man sie richtig anordnet, die restlichen Buchstaben entziffert werden können. Mit etwas Rumprobieren kam er schließlich zu folgendem Ergebnis:

An Chefkoch Malky, bitte stellen Sie sicher, dass dieses Dokument nach meinem Tod veröffentlicht wird. Während ich dies schreibe, wird mein Tod möglicherweise erst in Jahrtausenden eintreten. Ich habe das Elixier über meine Grenzen hinaus getrunken. Ich bin vom Elixier berauscht und kann den Goldenen Pfad sehen. Das Universum hat ihn für mich bereitet. Ich kann keinen Fehler machen. Das Universum offenbart sich mir. Ich bin vom Elixier berauscht und habe Visionen von einem Wesen aus Licht gesehen. Das Wesen hat mich dazu geführt, das Ei der Kröte zu schlucken und meinen Platz als Herrscher für alle Zeiten einzunehmen. Das Elixier wird aus meiner Haut sickern und mich vor Schaden bewahren. Ich werde als Gott und als der letzte Tyrann und der letzte König von Sikara in Erinnerung bleiben. Die übersetzte entschlüsselte Nachricht durch JoshGordon10. Die direkte englische Übersetzung der Geheimsprache findet ihr hier auf Reddit.

Das Franchise, auf das diese Inhalte basieren, hat er leider nicht ganz getroffen, allerdings gibt es andere Nutzer, bei denen bei Begriffen wie dem „Goldenen Pfad” sofort ein Licht aufgeht.

Spoilerwarnung! Wem die Inhalte dieser Worte bekannt vorkommen, kann ohne Bedenken weiterlesen. Andere werden Spoiler lesen, die ein großes Sci-Fi-Franchise betreffen.

Von welchem Franchise hat sich der Spielleiter inspirieren lassen? Wie auch andere Redditnutzer feststellen, handelt es sich um eine Anspielung auf den gleichnamigen „Goldenen Pfad“ aus dem Dune-Franchise, genauer gesagt dem vierten Roman der Geschichte von Frank Herbert, „Der Gottkaiser des Wüstenplaneten“.

Der titelgebende Gottkaiser Leto II. Atreides nimmt eine Überdosis eines speziellen Spice-Elixiers und verwandelt sich in einen riesigen Hybriden aus Sandwurm und Mensch, der alle möglichen Zukunftsszenarien sehen kann. Er nutzt diese Fähigkeit und wird absichtlich zum Tyrannen des gesamten Universums, um die Menschheit dennoch zu retten. Der Roman endet schließlich damit, dass – wie in der verschlüsselten Nachricht des Spielleiters – seine Anweisungen nach seiner selbst geplanten Ermordung vorgelesen und ausgeführt werden.

Ein weiterer Hinweis auf Dune als Inspirationsquelle ist der Name „Sikara“ (oder auch Sikarra, wenn der Code doppelte Buchstaben erlaubt hätte), durch den man rückwärts gelesen den Namen „Arrakis“ erhält, den Namen des Wüstenplaneten aus Dune.

Viele Spielleiter lieben es, ihre Spieler in Dungeons & Dragons mit besonders kniffligen, aber teilweise auch eigentlich recht leichten Rätseln zu verwirren. Ein Spielleiter widmete sich jedoch einem Rätsel für einen anderen DM, um ihn nach einem Date zu fragen. Die Antwort auf diese Frage war jedoch ebenfalls durch ein Rätsel verschlüsselt, das der verzweifelte Spielleiter einfach nicht knacken konnte: Spielleiter von Dungeons & Dragons fragt seinen Crush mit einem Rätsel nach einem Date, bekommt eins zurück und kann es nicht lösen