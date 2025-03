Spieler zeigt den riesigen Eisberg an Content, der es nie in Baldur’s Gate 3 geschafft hat 

Baldur’s Gate 3 hat eine Menge an zusätzlichen Inhalten, die es nach Kürzungen jedoch nicht mehr ins Spiel geschafft hat. Ein Spieler auf Reddit zeigt diesen herausgeschnittenen Inhalt in der Form des bekannten Eisberg-Memes und veranschaulicht, wie tief der unveröffentlichte Content tatsächlich geht.

Was zeigt der Eisberg? Auf Reddit teilt ein Spieler durch ein Eisberg-Diagramm, welche Inhalte des Spiels niemals veröffentlicht wurden. Das Eisberg-Format zeigt an seiner Spitze das allgemein bekanntere Wissen, während die Informationen, die mit dem Eisberg immer tiefer unter die Wasseroberfläche gehen, auch immer nischiger und gerne auch merkwürdiger werden.

Einige von ihnen waren verständliche Kürzungen, um das Spiel nicht zu überladen, doch mit der Tiefe des Eisbergs gibt es auch Content, der das Spielerlebnis von Baldur’s Gate 3 hinsichtlich der Story und des Gameplays drastisch beeinflusst hätten.

„Aber ernsthaft, es ist verrückt, wie viel sie vor der Veröffentlichung herausschneiden mussten“, sagt No-Name275, der Verfasser des Redditposts, „Wenn man sich all die entfernten Inhalte ansieht, fühlt es sich an, als wäre Baldur’s Gate 3 etwas ganz anderes geworden.“

Hier seht ihr den Trailer zu Baldur’s Gate 3:

Baldur’s Gate 3 hätte ein ganz anderes Spiel werden können

Spoilerwarnung! Einige der herausgeschnittenen Hinweise spoilern Aspekte des Spiels aus Akt 1, 2 und 3.

Was beinhaltet der herausgeschnittene Content? Die Spitze des Eisbergs zeigt einige entfernte Inhalte, die in der Community bereits bekannter sind: Es gab einen weiteren Bereich im dritten Akt, ein Crafting-System mit einer Werkbank, und zusätzliche spezifische Startwerte für die verschiedenen Völker des DND-Universums.

Zusätzlich konnte man ein Shar-Kleriker sein und hätte besondere Dialoge mit Shadowheart gehabt.

Cazador hatte eine längere Questreihe und spielte eine wichtige politische Rolle im oberen Stadtgebiet von Baldur’s Gate.

Z’rell, die man im Spiel erst im zweiten Akt kennenlernt, wäre anstelle von Wyll eine Begleitung gewesen, wenn man den Druidenhain überfällt.

Doch – das ist nur die Spitze des Eisbergs …

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Welche Inhalte hätten das Spiel komplett verändern können? Neben Shar hätte man als Kleriker auch Bane, Myrkul und Bhaal anbeten können. Außerdem hätte man Banes Auserwählter werden können, nachdem man Gortash getötet hat.

Der Kult des Absoluten hätte einen stärkeren Einfluss genommen. Im zweiten Akt konnte man sich nämlich dazu entscheiden, sich dem Kult anzuschließen und einzigartige Kräfte zu erhalten. Wer sich dazu entschied, die illithiden Kräfte zu nutzen, hätte zudem permanente Folgen daraus gezogen.

Ein besonders düsteres Ende für den Dark Urge wurde entfernt, das eintrat, falls man sich dazu entschied sich Bhaal zu widersetzen. Bhaal hätte den Dark Urge zu einem Sklaven gemacht, der gemeinsam mit einem Gnoll weitere Bhaal-Nachfahren gezeugt hätte.

Eine weniger schlimme, aber umso interessantere Feststellung des Spielers ist die, dass das Lied aus der Charaktererstellung „Down By The River“ sich eigentlich auf den illithiden Parasiten bezieht, der versucht den Spieler zu charmen und ihn dazu einlädt, mit ihm „unten am Fluss“ zu verweilen.

Baldur’s Gate 3 steckt Jahre nach seinem Release immer noch voller Geheimnisse, die regelmäßig ans Licht kommen. Manche davon sind versteckt, manche beinah offensichtlich. Wer mehr Geheimnisse in Baldur’s Gate 3 erfahren will, kann in diesem Artikel mehr erfahren: 10 coole Geheimnisse in Baldur’s Gate 3, die ihr noch nicht kanntet