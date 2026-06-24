Ein Spieler verzweifelt an seinem Gaming-PC: Denn dieser beschädigt jeden Monitor, den er daran anschließt

Ein Gaming-PC, der Monitore zerstört. Genau das Problem hat ein Nutzer mit seinem Computer. Seine aktuelle Notlösung: Zwei weitere kaputte Geräte in Kauf nehmen, um den Übeltäter in seinem PC zu finden. Die Community rät ihm zu einer weniger zerstörerischen Lösung.

Ein Nutzer ist verzweifelt an die Community herangetreten, denn er hat ein ziemlich spezielles Problem. So erklärt er auf Reddit, dass sein Gaming-PC jeden Monitor beschädige, an den er diesen anschließen würde:

Immer wenn ich einen Monitor an meinen Computer anschließe, scheint das Gerät dadurch dauerhaft beschädigt zu werden, sodass für immer Bildstörungen zurückbleiben.

Er selbst hat zwei Komponenten im Verdacht: Sein verbautes Netzteil oder seine Grafikkarte. Seine Optionen sind denkbar schlecht: Im schlechtesten Fall muss er noch zwei Monitore opfern, um alle Konstellationen durchzutesten. Entsprechend fragt er die Community um Rat: Muss er jetzt wirklich noch zwei Geräte opfern, oder gibt es einen weniger “destruktiven” Weg?

Insgesamt, so erklärt er in einem weiteren Post, habe sein Computer bereits 3 Monitore zerstört und es müssten jetzt nicht mehr zwei weitere Modelle folgen, außer er habe keine andere Wahl.

Video starten Was bedeutet das N-Symbol auf eurem Handy? Autoplay

Mit einem Multimeter gegen kaputte Monitore

Gibt es denn eine bessere Option? Einige Nutzer empfehlen ihm tatsächlich, er solle sich einen DisplayPort-Adapter kaufen und dann mit einem Multimeter die Spannungen an jedem der DP-Pins messen und sie mit den DP-Spezifikationen vergleichen.

Wenn du einen Pin findest, der beispielsweise 12 V statt der vorgesehenen 5 V anzeigt, dann ist deine Grafikkarte defekt und leitet schädliche Hochspannungen von deinem Netzteil an deinen Monitor weiter, wodurch dieser durchbrennt.

Auf diese Weise müsse er auch keine weiteren Monitore oder seinen Fernseher opfern, um herauszufinden, wer denn nun in seinem PC der Übeltäter sein könnte.

Viele zeigen sich auch überrascht, denn von einem Monitor-zerstörenden Computer habe noch nie jemand etwas gehört.

Überspannungen gibt es im Alltag, sollten aber vermieden werden

Überspannungen sind nicht ungewöhnlich, sollten aber im besten Fall vermieden werden, da sie auch zu hohen Sachschäden führen können.

Im Alltag passiert das häufiger, als man denkt. Denn schaltet man etwa große Elektrogeräte an, etwa eine Klimaanlage, kann das kurz für Spannungsspitzen sorgen, die aber in der Regel von den Geräten abgefangen werden können (via elektro-plus.com). Dafür sorgen spezielle Schutzschaltungen und Überspannungsschutzgeräte.

Das beste Beispiel für eine Überspannung ist übrigens ein Blitzeinschlag in der Nähe. Das kann Geräte nicht nur beschädigen, sondern auch völlig zerstören. Gegen einen Blitzeinschlag ist übrigens selbst das beste Überspannungsschutzgerät machtlos.

Ein weiteres Beispiel ist übrigens, dass man seinen Körper vorher erden soll, bevor man an elektrischen Geräten herumschraubt. Denn tut man dies nicht, kann man die entsprechenden Geräte dauerhaft beschädigen.

Ein anderer Spieler hat ein ähnliches Problem mit kaputter Hardware: Dieser rüstet sein Setup mit einem neuen Monitor auf, etwas später fliegen die Funken. Da er den Fehler an der falschen Stelle vermutet, zerlegt er sich noch eine weitere Grafikkarte und einen zweiten Monitor. Am Ende ist es nicht seine Hardware, sondern seine Wohnung Schuld. Und er hat großes Glück, dass er sich bei der ganzen Aktion nicht selbst schwer verletzt hat: Ein Spieler rüstet sein Gaming-Setup auf, zerstört dabei versehentlich gleich 2 Grafikkarten und 2 Monitore