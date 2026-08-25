Spieler kauft RAM, vergisst ihn wohl ein Jahr lang: jetzt ist der Arbeitsspeicher über 2.500 Euro wert

Ein Nutzer vergisst gekauften RAM, ein Jahr später ist der Preis enorm gestiegen. Arbeitsspeicher ist mittlerweile zu einer Art Geldanlage geworden, deren Preise immer noch steigen. Aber das gilt nicht für jede Komponente. Mainboards oder CPU sinken stattdessen im Preis.

Was ist genau passiert? Ein Spieler berichtet in einem Post auf Reddit, dass er sich vor einem Jahr ein Gaming-System für sich selbst und seinen Sohn zusammenstellen wollte. Aus diesem Grund kaufte er sich Hardware und deponierte diese in einem Ferienhaus, wo er das System zusammenbauen wollte.

Warum er die Systeme nicht sofort zusammengebaut hatte und noch warten wollte, ist nicht bekannt, dazu schreibt er nichts Genaueres. Er erklärte nur, dass er jetzt, ein Jahr später, in das Ferienhaus zurückgekehrt sei und feststellen musste, dass dort immer noch seine gekaufte Hardware herumliegen würde.

Insbesondere der Arbeitsspeicher hat seitdem enorm an Wert zugelegt: Der Nutzer selbst gibt an, für die drei Arbeitsspeicher-Kits jeweils 214,99 US-Dollar gezahlt zu haben, mittlerweile soll der Preis pro Kit bei 1.000 US-Dollar liegen. Schaut man in Deutschland auf Geizhals, dann liegt der Preis pro Kit eher bei etwa 800 Euro. Aber auch das sind insgesamt noch etwa 2.500 Euro.

Video starten Warum ist RAM so teuer? Die aktuelle Situation in 2 Minuten erklärt Autoplay

Enormer Wertgewinn für Hardware in den letzten 12 Monaten, aber nicht bei allen Komponenten

Der Post und auch der Account wurden mittlerweile gelöscht, das Magazin WCCFTech hat den Post aber als Screenshot gespeichert, sodass dieser noch abrufbar ist. Einige Nutzer unter dem gelöschten Post kritisieren auch den Inhalt, da sie die Inhalte für wenig glaubwürdig halten, warum man Hardware in einem Ferienhaus so lange deponieren würde.

Warum ist der Post dennoch interessant? Was der Post jedoch zeigt ist, dass Hardware in den letzten Monaten enorm an Wert gewonnen hat. Zahlte man vor einem Jahr noch 120 Euro für 32 GB DDR5-RAM, liegen die Preise heute eher beim 4- bis 5-fachen des damaligen Preises. Ähnliches gilt auch für SSDs und andere Speichermedien.

Arbeitsspeicher ist aus dieser Perspektive schon eine Geldanlage gewonnen. Nicht ohne Grund gibt es bereits Memes auf Reddit, die Reichtum mit Arbeitsspeicher gleichsetzen. Hardware, die jahrelang im Schrank vergessen wurde, ist plötzlich viel Geld wert.

Wo die Preise hingegen bisher noch nicht so stark gestiegen sind, sind Komponenten wie Mainboards, Prozessoren und teilweise auch Grafikkarten. Mittlerweile bekommt ihr Highend-Mainboards deutlich günstiger, weil diese kaum noch verkauft werden, berichtet etwa PCGamer.com.Da RAM für viele unbezahlbar geworden ist, bleiben jetzt auch Mainboards und andere Komponenten bei den Händlern liegen. Ähnliches gilt auch für Prozessoren.

Ein Nutzer präsentiert stolz einen besonderen Schatz: 2.304 GB Arbeitsspeicher. Diesen “Schatz” hatte er vor 2 Jahren vor der Vernichtung bewahrt. Doch sonderlich viel kann er nicht damit anfangen, denn es handelt sich um besonderen RAM. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Vor 2 Jahren rettete er 2.304 GB Arbeitsspeicher aus der Mülltonne: Heute ist die Hardware unbezahlbar, aber für ihn nutzlos