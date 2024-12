Spieler trauern um ein großartiges MMORPG, das es nie gab

Es gibt unzählige MMORPGs auf dem Markt und noch mehr Onlinespiele, die von der Bildfläche verschwunden sind und die man nicht mehr spielen kann. Einige davon waren ziemlich vielversprechend. Das MMO Ninelives starb früh in seiner Entwicklungszeit, doch die Spieler trauern jetzt um das tote MMO, das ihr aktuell sogar noch erkunden könnt.

Was ist Ninelives? Ninelives startete im Oktober 2015 in eine Closed Alpha und sollte ein Open World Online-RPG des kleinen Entwicklers SmokyMonkeyS, bestehend aus nur 2 Entwicklern, werden. Es war kostenlos, bit aber diverse Sachen, die man für Echtgeld kaufen konnte.

Anfang 2016 folgte die Open Alpha. Im Verlauf von 2016 gab es mehrere Patches, neue Inhalte und Bugfixes. Lange hielt das aber nicht. 2016 kündigte SmokyMonkeyS auf der eigenen Website an, dass man die Entwicklung von Ninelives unterbricht. Man hatte nicht genug Ressourcen, um das Spiel weiterzuentwickeln.

Die Server der Alpha, ohne Multiplayer-Funktionen mit anderen Spielern, blieben aber erst einmal erhalten und sind sogar bis heute live. Ein Video zu dem Thema sorgt aktuell dafür, dass einige Spieler das MMORPG mit großartigem Potenzial vermissen.

Eine eigentlich tote, aber faszinierende Welt

Was macht das Spiel so faszinierend? In einem neuen YouTube-Video von eurothug4000 stellt sie das MMORPG vor, das zwar tot ist, aber immer noch heruntergeladen werden kann, in einer isolierten Version. Sie stellt ihre eigene Reise durch das Spiel vor und warum es so faszinierend ist.

Das wohl Interessanteste an Ninelives ist, dass es eben in seiner Zeit isoliert ist und das in einem einzigartigen Konzept. In einem Interview mit eurothug4000 (via thumblr.com) erklärte der Entwickler Tota, dass er ein entspanntes, frei begehbares Abenteuer für die Spieler erschaffen wollte.

Das zeigt sich auch im Action-Gameplay. Ihr levelt nicht direkt euren Charakter, den ihr aus 4 Völkern und 3 Klassen wählen könnt. Ihr levelt einzelne Fähigkeiten, mit denen ihr euren Build baut. Auch Ausrüstungsgegenstände sind deutlich freier . Alle Drops sind zufällig. Wenn ihr Glück habt, dann erhaltet ihr ein mächtiges Item schon früh im Spielverlauf.

Um euch vernünftig durch die unfertige Open World zu bewegen, gibt es Teleportationspunkte, Reittiere und einen Heißluftballon. Ansonsten sind die vorhandenen Quests bekannte Tropes.

Ein anderer interessanter Aspekt an dem Spiel ist, dass es kaum Guides oder Tutorials gibt. Rätsel müsst ihr selbst lösen.

Bis heute eine einzigartige Optik

Was sind die anderen interessanten Punkte? Ein großes Alleinstellungsmerkmal von Ninelives ist die Optik. Es gibt keine knalligen Farben, sondern eine triste Farbwahl, die trotzdem mit Licht und kleinen Highlights arbeitet. Dadurch entsteht ein Look, den man beispielsweise aus Final Fantasy 12, Ico, oder The Legend of Zelda: Twilight Princess kennt.

Der Entwickler erklärt, er wollte eine imaginäre Welt [erschaffen], die der Realität ein wenig ähnelt, aber etwas anders ist.

Warum ist das so faszinierend? Dadurch, dass die damalige, unfertige Version von Ninelives spielbar ist, ist das Spiel wie eine Zeitkapsel. Man kann die Welt erkunden, die Quests spielen und dabei davon träumen, wie sich das Spiel weiterentwickelt hätte und wie es wohl damals war. Man schaut sich ein MMO an, das es eigentlich nie gab.

Spielerische Standards wie sie heutzutage üblich sind, fehlen dabei, aber dadurch behält das Spiel eben die Einzigartigkeit.

Das scheint viele Spieler auch immer noch zu faszinieren, wie ein aktueller Post auf reddit zeigt:

Pwhyu: Habe es gerade heruntergeladen. Die Grafik, die Atmosphäre und die Musik sind großartig. Viele der Controls fühlen sich wie WoW, sodass es als WoW-Spieler super einfach ist, reinzukommen.

Nikkuru1994: Der Artstyle ist erstaunlich, so nostalgisch und melancholisch

Mediocre-Most5850: Ich spiele es jetzt gerade. Es ist so eine coole Welt und die Quests fühlen sich nicht sinnlos an, weil die Stimmung so gut ist […], dass es sich nostalgisch anfühlt, obwohl ich es noch nie gespielt habe.

Man kann davon ausgehen, dass wenige Spieler trotzdem noch ein stetiges Interesse am Spiel haben, da es immer noch spielbar ist. Auch einzelne Updates im Jahre 2018 und 2019 zeigen, dass sich wohl regelmäßig Spieler in die Welt von Ninelives verirren.