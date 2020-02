Über das Hack ’n Slay Wolcen: Lords of Mayhem wird viel diskutiert. Dabei gibt es momentan eine kleine Forderung, welche das Spiel für viele besser machen würde.

Was fordern die Spieler? In der Community, etwa auf reddit, wurde die Forderung laut, dass Wolcen die Steuerung anpasst. Und zwar wünscht sich eine ganze Reihe von Spielern, dass der Linksklick mit der Maus den Charakter nur bewegt und ihn nicht gleichzeitig automatisch angreifen lässt.

Eine problematische Steuerung

Warum ist das ein Problem? In einem Hack ’n Slay herrscht gewöhnlich viel Gewusel. Da greifen sehr viele Monster auf einmal den Helden an. Möchte man sich nun etwa aus der Schusslinie bewegen oder zum Beispiel als Fernkampf-Build eine taktische Position für einen gut positionierten Flächen-Zauber einnehmen, dann kommt es nicht gerade selten vor, dass man aus Versehen einen Feind anklickt. Das ist besonders in den Bosskämpfen wie etwa gegen den „Akt 1“-Boss Edric wichtig.

Da der Linksklick den Helden nicht nur bewegt, sondern ihn außerdem angreifen lässt, attackiert man dann also einen Gegner, ohne das zu wollen. Man erreicht nicht seine gewollte Position und gerät unter Umständen in Bedrängnis. Vor allem, wenn man von Feinden umzingelt ist, stellt das ein echtes Problem dar.

Es ist aktuell nicht möglich, eine Art „Move Only“ festzulegen. Gemeint ist die Möglichkeit, eine Maustaste nur für das Bewegen der Spielfigur zu bestimmen – ohne, dass dabei noch eine zweite Taste gedrückt werden muss. Man kann also noch nicht festlegen, dass beispielsweise die linke Maustaste alleine (ohne weitere Taste) den Helden nur bewegt und nicht gleichzeitig bei Klick auf einen Feind einen Angriff startet.

Was meinen Spieler dazu? Es wird viel über die Möglichkeit diskutiert, die Steuerung so anzupassen, dass der Linksklick den Helden nur bewegt und nicht gleichzeitig einen Angriff startet.

Butsuon meint auf reddit: „Es macht mich wütend, dass ich die automatischen Angriffe nicht vom Linksklick entfernen kann. Ich hasse es, automatisch Feinde zugreifen, wenn ich es gar nicht will. Es ist wirklich ärgerlich und frustrierend.“

Vin_Derp erklärt: „Ich bin wirklich frustriert, weil ich mich versehentlich nicht bewege, wenn ich auf einen Feind geklickt habe. Bitte lasst mich umschalten, um niemals versehentlich einen automatischen Angriff zu verwenden.“

Es gibt Alternativen

Gibt es schon eine Lösung? Man kann im Spiel „Strg“ drücken und dann die linke Maustaste. Schon bewegt sich der Charakter nur, ohne anzugreifen. Allerdings ist es vielen eben lieber, nur eine Taste drücken zu müssen.

Wenn ihr beim Linksklick „Shift“ drückt, dann greift ihr nur an und bewegt euch nicht. Außerdem gibt es in den Optionen eine Möglichkeit, „Basic Attack“ anzuwählen. Dann braucht ihr für einen Angriff nicht mehr zu klicken. Alle Feinde, über die ihr den Mauszeiger haltet, werden dann automatisch attackiert.

Was meinen die Entwickler zur Situation? Über Discord haben sich die Entwickler hierzu geäußert. Es hieß, dass es momentan noch nicht möglich ist, nur das Bewegen auf eine Maustaste zu legen. Man arbeitet daran, doch vorerst sollen Spieler auf die Alternative mit „Strg“ und linker Maustaste ausweichen.