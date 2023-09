Spieler sprechen über ihre größten Gaming-Sünden: „Ich skille kein Schlossknacken, ich lade immer wieder neu“

Doch welche von den Sünden findet ihr am schlimmsten? Und was ist eure größte Sünde? Schreibt es gerne in die Kommentare.

In Gears of War ist der Schwierigkeitsgrad Hardcore wirklich schwierig. Aber wenn man mit zwei Spielern spielt, kann einer den Schwierigkeitsgrad auf “Hardcore” und der zweite Spieler auf “Leicht” einstellen. Der zweite Spieler kann dann einfach das ganze Spiel über ballern, während der erste Spieler sich versteckt. Er bekommt trotzdem die Errungenschaft für das Besiegen des Spiels im Hardcore-Modus.

Twitch: „Besser als das Original“ – Gronkh schaut sich AI-Video von sich an, in dem er ein Horrorspiel spielt

Coffee-Soup hingegen hat allen Freunden erzählt, Pokémon Mystery Dungeon wäre ein richtig gutes Spiel, verriet aber nicht, dass er einen Trick genutzt hat, um keine Nahrung in Dungeons zu brauchen. Seine Freunde verzweifelten hingegen an der hohen Schwierigkeit.

Im Gaming-Reddit wurde ein Thread eröffnet, in dem die Spieler ihre größten Sünden verraten sollen. Manche sind einfach nur fies, andere eher kurios. Wir haben die Highlights für euch herausgepickt und freuen uns darauf, eure Sünden in den Kommentaren zu lesen.

Insert

You are going to send email to