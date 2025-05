Spieler schwärmen von den Frauen im neuen Rollenspiel-Hit, doch bei einer ist das echt creepy

Gamer will ein berühmtes Gadget aus Call of Duty im Flugzeug transportieren, doch die Flugsicherheit schaltet sich ein

Die Diskussion ist Teil einer größeren Debatte in der Gaming-Industrie. Einige Gamer werfen Entwicklern vor, ihre Spiele würden scheitern, weil sie mehr auf politische Korrektheit achten würden, als darauf, ein gutes Produkt zu erschaffen: Warum ist Concord so schlimm auf Steam und PS5 gescheitert und hat Sony 250 Millionen $ für eine woke Katastrophe verbrannt?

In einem anderen Post schreibt eine Nutzerin: „Freundlicher Reminder: Maelle ist 16. Komm mir nicht mit der alten ‘aber sie sieht erwachsen aus’-Entschuldigung […]. Bleib normal. Sei nicht creepy.“ (via X )

Ein Post auf X, in dem Maelle mit Kay Vass, der Protagonistin aus Star Wars Outlaws gegenüber gestellt wird, wurde von mehr als 3,5 Millionen Leuten gesehen und scharf diskutiert. Viele verstehen den Post so, dass das kleinere Studio eine attraktivere Heldin und somit ein besseres Spiel geschaffen hätte.

Denn Maelles Alter wird im Spiel nicht direkt genannt. Vielmehr merkt ein anderer Charakter an, dass die junge Frau nur noch 9 Jahre zu leben hat. Wer daraus ableitet, dass Maelle 24 Jahre alt ist, weil Menschen in Clair Obscur mit 33 Jahren sterben, lässt außer Acht, dass die Zahl, welche die Malerin malt, jedes Jahr niedriger wird.

Das Rollenspiel Clair Obscur: Expedition 33 ist eines der am besten bewerteten Spiele aller Zeiten. Doch bei manchen nimmt die Begeisterung seltsame Züge an.

