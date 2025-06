Spieler will seine große Liebe in Baldur’s Gate 3 beeindrucken, doch verbaut sich damit einen Großteil der Story

Alle Begleiter und möglichen Romanzen in Baldur’s Gate 3 haben verschiedene Vorlieben und Abneigungen, die es beim Flirten zu berücksichtigen gibt. Ein Spieler wusste genau, was seine große Liebe beeindrucken würde, doch nun ist er sich gar nicht mehr so sicher, ob das die richtige Entscheidung war.

Wovon berichtet der Spieler? Der Spieler und Reddit-User Helpful-Lobster-6455 teilt in einem Post, dass er vielleicht ein „furchtbares Verbrechen“ begangen habe.

Er habe das Spiel erst seit kurzer Zeit und wusste bereits seit wenigen Stunden, dass er eine Romanze mit der Githyanki-Kriegerin Lae’zel eingehen möchte. Er erkennt schnell, dass Lae’zel Gewaltbereitschaft respektiert und will sich dementsprechend in ein gutes Licht rücken.

In einer späteren Szene, in der Lae’zel sich in einer Auseinandersetzung mit Shadowheart befindet, versucht die Klerikerin seine geliebte Kriegerin zu töten. Er geht sofort dazwischen, denkt, dass er Shadowheart zur Seite ringt und sie sich unbeholfen höchstens ein wenig schlagen. Doch das Ergebnis war nicht nur überraschend, sondern wird den Rest seines Spieldurchlaufes prägen.

Hier seht ihr den animierten Kurzfilm zu Patch 8 von Baldur’s Gate 3, in dem auch Lae’zel und Shadowheart zu sehen sind:

Ein „aus Versehen“ mit Konsequenzen

Wie geht der Spieler mit der Situation um? Im ersten Moment war der Spieler geschockt. Er hätte nicht damit gerechnet, dass sein Eingreifen zu einem Kampf bis zum Tod führen würde. Er brauchte ein paar Augenblicke, um zu überlegen, ob er so überhaupt weiterspielen wollte. Doch rückblickend hat er die Situation akzeptiert:

„Ehrlich gesagt, fühle ich mich ziemlich mies, aber das war es wert. Keine lästigen Kommentare mehr, und ich habe immer noch das Artefakt“, schreibt der Spieler auf Reddit, „Urteilt über mich, wie ihr wollt. Ich habe das aus Liebe getan und ich schäme mich nicht im Geringsten.“

Mit etwas mehr Sicherheit in seiner Entscheidung will er Shadowheart jedoch in Erinnerung halten – und verteilte deswegen ihre Kleidung. Lae’zel schenkte er das Diadem und ihre Sandalen und Gale … bekam ihre Unterwäsche. „Ich finde, Lila steht ihm wirklich gut.“

Wie reagiert die Community? Die Reddit-Community gibt (neben Nachfragen nach Bildern von Gales neuem Look) ihm ihr aufrichtiges Lob, dass der Spieler nicht einfach einen alten Speicherstand neu geladen hat, sondern mit den Konsequenzen weiterspielt. Auch, wenn er durch den Verlust von Shadowheart sehr viele storylastige Inhalte nicht zur Sicht bekommen wird:

Ookami01: „Ich würde raten, sie für einen späteren Spieldurchlauf am Leben zu halten, sie hat viele Inhalte. BG3-Entscheidungen haben tatsächliche Konsequenzen, was ich liebe.“

Bebenten: „Ehrlich gesagt, ist das eine großartige Denkweise. Wenn man seine Spielstände nach den Konsequenzen seiner Handlungen neu lädt, haben die eigenen Handlungen gar kein Risiko mehr und die Entscheidungen, die man im Spiel treffen muss, sind einem am Ende vielleicht egal. Mit der Art und Weise, wie du spielst, kannst du das Spiel so organisch wie möglich erleben.“

j_sentLOTR: „Die Aufbewahrung von Shadowhearts Campkleidung als grenzwertige ‚Trophäen‘ bringt mich jedes Mal zum Lachen, wenn ich das lese, weil ich bei meinem Honour-Run das Gleiche getan habe.“

vmar21: „Ich habe Gale auch immer in Shadowhearts Unterhosen gesteckt.“

Die Geschichte des Spielers ist jedoch nicht die Einzige, in der die Romanze mit der Githyanki tödlich endete. Vielleicht wird er sogar in naher Zukunft auf die gleiche Situation stoßen. Denn um Lae’zel komplett für sich zu gewinnen, muss man sie an einem späteren Zeitpunkt in einem Duell besiegen. Doch das ist bei einem anderen Spieler komplett aus dem Ruder gelaufen: Baldur’s Gate 3: „Liebesduell“ endet explosiv, als Lae’zel die Geduld verliert