Die Nvidia RTX 3080 Ti gehört zu den schnellsten Grafikkarten, die ihr für euren Gaming-PC kaufen könnt. Die Preise liegen bei rund 1000 Euro, was viel Geld ist. Ein Nutzer konnte jetzt so eine Grafikkarte für nur 640 Euro ergattern. Doch so gut ist das Angebot dann doch nicht gewesen.

Mit dem Release von RTX 4080 und RTX 4090 gibt es wieder neue leistungsfähige Grafikkarten auf dem Markt. Da versuchen einige User günstiger an die Grafikkarten der aktuellen Generation wie eine RTX 3080 heranzukommen.

Einem Gamer ist jetzt ein besonderer Coup geglückt, denn er hat sich angeblich für nur 640 Euro eine RTX 3080 Ti gekauft. Für die zahlt ihr im Handel noch mindestens 1.000 Euro oder mehr.

Gamer verbaut RTX 3080 Ti – GPU wird „nur“ als RTX 3070 erkannt

Was ist das Problem? Der Nutzer hat sich auf reddit darüber beklagt, dass die RTX 3080 Ti im System nur als RTX 3070 erkannt werde. Und das ist schon ein deutlicher Unterschied beim Preis und bei der Performance. Er hat bereits einiges ausprobiert:

Zuerst hat er seine Grafikkartentreiber und die Software aktualisiert.

Dann hat er noch einmal mit GPU Z, einem kleinen Tool, die Grafikkarte überprüft.

Die Grafikkarte werde jedoch weiterhin als RTX 3070 angezeigt. Aus diesem Grund wendete er sich an die Community auf reddit. Und hier meinte schon der erste Kommentar (via reddit.com):

Hört sich nach Betrug an. Versuche, den Gerätemanager zu überprüfen und sieh nach, was er anzeigt.

Was steckt hinter dem Problem? Das Ärgernis löste sich dann ziemlich schnell auf. Denn bei der gekauften Grafikkarte handelte es sich tatsächlich nicht um eine RTX 3080 Ti, sondern um die angezeigte RTX 3070.

Einige Nutzer erklärten auch, dass die vermeintlichen Fehler gar nicht nach Problemen aussahen, sondern die Grafikkarte einfach die richtigen Daten einzeigte. Für den Käufer ist das natürlich trotzdem ziemlich ärgerlich. Denn, wie ein anderer User erklärt, hätte man ihm eine RTX 3070 für den Preis einer RTX 3080 verkauft (via reddit.com).

Dadurch sieht das Angebot nicht mehr ganz so großartig aus, als wenn er für 600 Euro eine RTX 3080 Ti gekauft hätte. Mit 640 Euro liegt der Preis aber tatsächlich im Rahmen dessen, was ihr aktuell für eine RTX 3070 im Fachhandel zahlen müsstet (wie geizhals.de).

Die Sache geht jedoch gut aus: Der User erklärt in einem kurzen Update seines Threads, dass er sein Geld vom Verkäufer zurückerstattet bekommt.

Achtet darauf, was ihr kauft und testet gebrauchte Hardware direkt aus

Was könnt ihr daraus lernen? Grundsätzlich solltet ihr bei Angeboten auf Amazon oder eBay immer aufpassen, was euch angeboten wird. Vor allem, wenn ein Deal zu gut aussieht, dann solltet ihr euch überlegen, ob ihr das Produkt wirklich kaufen wollt. Denn in vielen Fällen lohnt sich der Aufwand und der damit verbundene Ärger nicht.

Im besten Fall schützen euch Kundenschutzprogramme von eBay oder Amazon, sodass ihr in den ärgerlichsten Fällen zumindest euer Geld zurückerstattet bekommt. Außerdem solltet ihr Hardware, die ihr gebraucht kauft, immer direkt testen. So könnt ihr sicher sein, dass auch alles funktioniert und seine Richtigkeit hat.

