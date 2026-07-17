Spieler bittet Entwickler auf Steam, sein Game günstiger zu machen und der reagiert ungewöhnlich

Wenn Spieler einen Entwickler bitten, den Preis für sein Spiel zu senken, erwartet man in der Regel keine Antwort vom Dev. Ein Steam-User hat sich aber mit ebenjener Bitte an einen Entwickler gewandt – und dieser hat reagiert.

Um welches Spiel geht es hier? Besagtes Spiel heißt Happy’s Humble Burger Cult und ist ein Koop-Koch-Horror-Spiel. Erschienen ist das Spiel erst am 16. Juli 2026, zum Zeitpunkt dieses Artikels ist es also noch ganz frisch vom Grill.

Das neue Spiel vom Entwicklerstudio Scythe Dev Team und Publisher tinyBuild geht mit einem Preis von 9,99 € an den Start. Doch auch wenn das für einen Spieler aus Deutschland erstmal nicht nach viel Geld klingt, so ist das für Gamer aus anderen Ländern schon eine höhere Hürde. Darauf wies ein Steam-User aus Polen mit dem Namen DeGreZet die Entwickler hin, als sie die internationalen Preise für ihr Spiel bekanntgaben (auf Steam).

Video starten Happy’s Humble Burger Cult: Neues Koop-Spiel auf Steam macht die Arbeit in einem Fastfood-Geschäft zum Horror Autoplay

Fans aus Polen müssten tiefer in die Tasche greifen, doch die Entwickler eilen zur Rettung

Was stimmt mit dem Preis in Polen nicht? Geplant war ursprünglich ein einheitlicher Preis von 9,99 € für Europa. Spieler aus Polen müssten dann aber deutlich mehr von ihrem Geld für dasselbe Spiel ausgeben, wenn man das durchschnittliche Einkommen im Land berücksichtigt.

Schaut man sich einige Zahlen dazu an, lässt sich das Problem leichter erkennen: Laut der Webseite länderdaten.info beträgt das durchschnittliche Monatseinkommen in Deutschland rund 4.241€. In Polen sind es hingegen gerade einmal 1.662€.

Wenn also Spieler aus Polen 9,99€ für ein Game ausgeben sollen, müssen sie dafür tiefer in die Taschen greifen, als ein Spieler aus Deutschland es tun muss. Auf dieses Problem wollte der Steam-User aufmerksam machen.

Was sagen die Entwickler dazu? Von Entwicklerseite aus gab es tatsächlich positives Feedback, was in solchen Fällen eher ungewöhnlich ist. Am darauffolgenden Tag antwortete ein Steam-Account vom Publisher tinyBuild mit der frohen Botschaft: „Wir haben den Preis für Polen angepasst!“

Diese Interaktion postete der Steam-User in die r/Steam-Community auf Reddit. Dort werden die Entwickler für diese Entscheidung gelobt.

„Entwickler, die wirklich darauf hören und regionale Preise fixen, verdienen Respekt“, meint PulsePlayer.

„Es ist immer schön, positive Erfahrungen und gute Nachrichten im Zusammenhang mit regionalen Preisen zu sehen“, schreibt python_buddy, „Die meisten Top-Posts, die ich gesehen habe, waren eher negativ.“

Ein weiteres Spiel, das in diesem Kontext positive Nachrichten liefert, ist Avatar Legends. Das neue Fighting-Game zur Serie auf Nickelodeon (also das „Herr der Elemente“-Avatar, nicht das mit den blauen Leuten) passt seinen Preis direkt zum Release ebenfalls an die jeweiligen Länder an. Und auch darüber freuen sich Fans auf Reddit sehr.

Warum machen das nicht mehr Entwickler? Wenn Entwickler auf regionale Preise verzichten, heißt das nicht unbedingt, dass es ihnen egal ist, ob ihr Spiel in einem Land fair bepreist ist. Ein großer Faktor, den Entwickler bedenken müssen, sind Keyseller.

Bietet ein Entwickler sein Spiel in einigen Ländern zu günstigeren Preisen an, können sich Keyseller dort massig Keys kaufen und sie dann international für wenig Geld verscherbeln. Gerade bei AAA-Spielen, wo der Preis stark abweichen kann, ist für die Entwickler also durchaus auch ein wirtschaftliches Risiko mit dieser Entscheidung verbunden.

Ein echtes wirtschaftliches Debakel ist auch Paramount mit seinem neuen Film zu Avatar: Der Herr der Elemente unterlaufen. Der komplette Film wurde nämlich bereits im Internet geleakt, noch bevor er überhaupt veröffentlicht wurde. Bald belohnt der Sender jedoch alle, die gewartet haben: Wer beim neuen Film von Avatar Geduld bewiesen hat, der wird mit einem frühen Start belohnt