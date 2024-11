Spieler wird monatelang für seine Arbeit nicht bezahlt, bekommt am Ende als „Belohnung“ einen Highend-PC mit RTX 4090

Abgesehen davon sind Arbeitsstudien ein großartiges Instrument für Studenten, denn sie ermöglichen es, Erfahrungen in der realen Welt zu sammeln und echte Fehler zu machen, aus denen man mit geringem Einsatz lernen kann, was unglaublich ist. Du wusstest, worauf du dich einlässt, und sie wussten es auch. Und dann geben sie dir mehr, als du erwartet hast. Das allein ist schon großartig. Ein erstklassiger Gaming-PC ist für einen College-Studenten nur schwierig zu bekommen, ich würde es wagen zu sagen, fast unmöglich.

Ein anderer Nutzer erklärt, dass es hier gar nicht um den starken Gaming-PC gehe. Denn die Firma beweise damit, dass es nicht nur um bloßen Profit gehe, sondern auch um eine Wertschätzung der Arbeit der eigenen Mitarbeiter. Und das sei in einer Welt, wo alles auf Profit und Gewinn eingestellt ist, wirklich selten (via Reddit.com ):

Wie lang hat er unbezahlt gearbeitet? Er selbst erklärt in einem anderen Post: Er habe 2 Monate lang für 2 Tage die Woche bei der Firma gearbeitet. Also etwa 16 Tage.

Ein Spieler arbeitet 2 Monate lang unbezahlt für eine Firma. Am Ende wird er für seine Arbeit mit einem Gaming-PC belohnt, den er auch noch selbst zusammenbauen muss. Viele Personen aus der Community sagen: So einen Arbeitgeber hätten sie auch gern.

