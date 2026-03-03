Eine Spielekonsole verkaufte sich in den letzten Monaten besser als die PS5 und Xbox, verzichtet bewusst auf einen Controller

Gamer fragen sich oft, welche der beiden dominierenden Konsolen die bessere ist. Doch nun kommt ein unbekannter Gaming-Würfel aus dem Nichts und übersteigt sowohl Xbox als auch Playstation in den Verkaufszahlen.

Was für eine Konsole ist das? Der YouTuber Linus Tech Tips stellt in seinem YouTube-Video vom 02.03.2026 das Nex Playground vor. Ein kleiner Würfel, welcher an den Fernseher angeschlossen werden kann, um Spiele im Wohnzimmer zu genießen.

Dabei ist das Gerät bereits so beliebt, dass es laut dem Senior Director und Berater für Videospiele Mat Piscatella auf Platz 2 der meistverkauften Konsolen in den USA für Ende November 2025 gelandet sei. Nur die Switch 2 soll sich in diesem Zeitraum öfter verkauft haben (via bsky).

Nex Playground ist derzeit Bestseller auf Amazon.com (Stand: 3. März 2026).

Auf Amazon.com ist der Würfel momentan der Bestseller Nummer 1 in der Kategorie „TV-Spielekonsolen“. Das Gerät wird auf Amazon für 249 US-Dollar angeboten, von deutschen Kunden verlangt Amazon 212,76 Euro. Jedoch müssen deutsche Käufer das Produkt aus den USA importieren, wodurch mit längeren Lieferzeiten und zusätzlichen Kosten wie Importgebühren und Steuern zu rechnen ist.

Auf der offiziellen Website des Herstellers ist das Nex Playground noch nicht in Deutschland verfügbar und derzeit ausverkauft (Stand 03.02.2026).

Kein Controller? Kein Problem!

Warum benutzt die Konsole keinen Controller? Das Nex Playground setzt auf eine Technologie, die ähnlich zur Xbox Kinect von 2010 ist. Mit sogenannten Motion Controls verzichtet das Gerät bewusst auf Controller und benutzt eine Kamera, um die Bewegungen einer oder mehrerer Personen aufzunehmen und damit die Konsole zu steuern. Damit zwingt sie euch, ähnlich wie ein spezielles Lauf-MMO, etwas für eure Fitness zu tun.

Dadurch setzt der Hersteller des Nex Playground auf bewegungsorientiertes Spielen, was sich in den verfügbaren Titeln widerspiegeln soll.

Laut YouTuber Linus Tech Tips gibt es momentan fünf verfügbare Spiele ohne Abo für das Gaming-Gerät. Mit dem Abo-Service play pass sollen insgesamt 55 Titel nutzbar sein und immer wieder neue dazukommen. Der Service kostet momentan laut Webseite des Herstellers 49 US-Dollar oder ca. 42 Euro für 3 Monate beziehungsweise 89 US-Dollar, umgerechnet etwa 77 Euro, für ein Jahr (Stand 03.03.2026).

Kinder sind die Zielgruppe

Für wen ist das Gerät geeignet? Das Nex Playground ist leistungstechnisch nicht mit modernen Konsolen wie einer PS5 oder Xbox vergleichbar und hat langsamere Hardware verbaut.

CPU: Amlogic A311D2-NOD

Speicher 64 GB (nicht erweiterbar)

Verbindungen: Wi-Fi/Bluetooth

Anschlüsse: 1x HDMI, 1x USB-C

Die CPU soll eine Leistung von 3,2 T-Flops bieten, damit liegt sie auf dem Niveau der Switch 2: Im Docking-Modus soll Nintendos Konsole eine Leistung von 3,1 T-Flops liefern. PS5 (10,3 T-Flops) und Xbox Series X (12,0 T-Flops) bieten im Vergleich noch einmal deutlich mehr Leistung an.

Eine wichtige Einschränkung gibt es ebenfalls: Neue AAA-Titel kann man damit nicht zocken, sondern nur die verfügbaren Games von Nex selbst. Deswegen ist das Produkt laut dem YouTuber Linus für kleinere Kinder im Alter von 3-8 Jahren am besten geeignet. Auch der niedrige Einstiegspreis soll im Vergleich zu einer PS5 oder Xbox erschwinglicher und ein Verkaufsargument für zum Beispiel Familien sein, die ihren Kindern eine Freude machen wollen.

Die Spiele sind recht einfach gehalten und sind im Grunde genommen kurze Mini-Games. Dadurch soll sie sich aber auch ideal für Partyabende eignen, bei denen sich verschiedene Personen abwechseln. Bis zu vier Personen gleichzeitig sollen in einigen Titeln unterstützt werden.

Für die meisten Jugendlichen und Erwachsenen ist das Gerät auf längere Sicht eher uninteressant, da die Spiele selbst wenig Langzeitmotivation mit sich bringen. Auch das Abo-Modell, das für die volle Nutzung der Konsole verpflichtend ist, summiert sich über die Zeit und kann für manche Käufer ein No-Go sein. Der heiß erwartete Mini-PC von Valve hingegen könnte für Gamer ein Lichtblick sein: Die Steam Machine könnte für viele Spieler die beste Wahl und für AMD und Nvidia zu einem echten Problem werden