„Sollte nicht erlaubt sein“ – Ein „sehr gutes“ Spiel auf Steam wirbt mit einem Rabatt von 90 % und Spieler sind sauer

Wenn ihr euch zum Kauf entscheidet und in die Welt von Agent 47 eintaucht, solltet ihr sicherstellen, dass ihr eure Umgebung dabei nicht völlig aus den Augen verliert. Sonst könntet ihr selbst zum Opfer eines heimtückischen Anschlags werden: Killer-Katze löscht Fortschritt einer Streamerin in Hitman 3 mit tödlicher Präzision

Was bekommt man denn nun für den Preis? In Part One sind neben kostenlosen saisonalen Inhalten und den ICA Trainings-Missionen die 6 Maps von Hitman 1 aus dem Jahr 2016 enthalten. Dazu gibt es 3 “Deluxe Escalations”.

Der etwas irreführende Rabatt ist jedoch nur ein Teil des Problems, denn Hitman: WoA ist berüchtigt dafür, dass der gesamte Kauf unnötig kompliziert ist. So erklärt ein Nutzer auf Reddit : Wenn Leute Kauf-Tutorials für dein Spiel erstellen müssen, weil du es so schwierig zu verstehen gemacht hast, solltest du wissen, dass du irgendwo Mist gebaut hast.

Was ist das Problem? Der Rabatt von 90 % gilt nur für Hitman: WoA Part One, das sonst 29,99 € kostet. Das wird jedoch erst ersichtlich, wenn man die Store-Seite des Spiels aufruft. Darüber beschwer sich ein Nutzer im Steam-Subreddit mit den Worten: „Das sollte nicht erlaubt sein.“

The First Descendant: Verschlüsselte Tresore – Was ist das und wie findet ihr sie?

Wer das Spiel auf seiner Wunschliste hat, oder es in die Suche auf Steam eingibt, wird aktuell mit einem Preis von 2,99 € überrascht – doch der Rabatt ist nicht so gut, wie er auf den ersten Blick aussieht.

Was ist das für ein Spiel? Es geht um Hitman: World of Assassination, das Hitman 1–3 sowie den Roguelike-Modus „Freelancer“ vereint. Auf Steam genießt diese Version der beliebten Stealth-Games mit 85 % Empfehlungen den Status „sehr positiv“. Normalerweise kostet das Spiel 69,99 €, die Deluxe-Edition schlägt sogar mit 99,99 € zu Buche.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to