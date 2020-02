Xbox-Chef räumt ein: Im Kampf PS4 vs. Xbox One stehen wir nicht gut da

Der Chef der Xbox, Phil Spencer, hat jetzt eingeräumt, dass man im Kampf der aktuellen Konsolen-Generation, zwischen PS4, Xbox One und Nintendo Switch nicht so gut dasteht, wie man das möchte. Daher probiert man für Xbox Series X einige neue Sachen aus. Man will mutiger bei allem werden.

Das sagt Spencer: In einem Podcast von Gamertag Radio hat Xbox-Chef Phil Spencer eingeräumt, dass man mit der Xbox One in der aktuellen Konsolen-Generation nicht so gut dasteht, wie man das möchte. Daher habe man jetzt für die neue Konsolengeneration, die Xbox Series X, beschlossen, einige Dinge anders zu machen:

Geben wir es zu: Wir sind bei der letzten Generation nicht in der Marktposition, die wir wollen. Ich denke nicht, dass wir ein Wachstum für unser Geschäft erreichen und zu einer disruptiven Kraft werden können, wenn wir das machen, was wir schon immer getan haben. Wir müssen neue Dinge ausprobieren. Phil Spencer

Ankündigung bei „fremdem Event“ war mutig

Was sind Beispiele für neue Dinge? Eine der Sachen, die Microsoft bereits anders gemacht hat, war die Vorstellung der Xbox Series X. Denn die enthüllte man nicht auf einem eigenen Event, sondern auf einem fremden Event, bei den Video Game Awards im Dezember 2019..

Das war für Spencer schon eine „mutige Entscheidung.“ Immerhin gibt man so einen Teil der Kontrolle über die Präsentation und den Informationsfluss ab.

Als diese Idee das erste Mal in einem Meeting von einer weiblichen Führungskraft der Marketing-Abteilung vorgestellt wurde, sagte sie: „Wir sollten etwas Mutiges machen. Etwas, das wir noch nie zuvor getan hatten.“

So soll die neue Xbox Series X aussehen.

Spencer sagte, er wäre der Idee erst zögerlich entgegengestanden. Er sei nicht der „größte Fan dieser Idee gewesen“, denn bei der Show würden eine Menge anderer Spiele sein.

Doch Spencer hätte sich langsam damit angefreundet, die Xbox Series X bei der Show von Geoo Keighley zu zeigen. Am Ende war es ein Erfolg für Microsoft:

Es war cool es zu machen. Und es kam großartig an. Aber um ehrlich zu sein, ich könnte jetzt auch hier sitzen und es wäre eine totale Katastrophe gewesen. Phil Spencer

Halo Infinite ist wohl als „der Kracher“ für Xbox Series X vorgesehen.

Xbox Series X wird mit mehr Mut und anders präsentiert

So geht es weiter: Spencer sagt, auch für die weiteren Schritte der Xbox Series X will man Dinge mutig angehen und anders machen als die ganze Zeit.

Bei jeder Entscheidung, die wir von jetzt bis zum Launch treffen, werden wir Dinge anders betrachten. Manche werden wir richtig hinbekommen, andere nicht. Aber wir werden auf keinen Fall lau sein. Wir werden mutig in dem sein, was wir tun werden. Phil Spencer

Microsoft ist also bereit, den Kampf in der neuen Konsolen-Generation aufzunehmen. Eine Umfrage zeigt, dass Xbox gerade bei den jungen Gamern die Nase vorne haben könnte.

