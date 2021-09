Riesiger spanischer YouTuber kopiert die harte Arbeit einer deutschen YouTuberin

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So etwas Dreistes habe ich noch nie gesehen! Da benutzt ein 4,5 Mio.-Abo-YouTuber ganz dreist alle meine Thumbnails und klatscht sein Gesicht drüber! Titel und Co. werden auch kopiert. Ich sitze teilweise 2 – 3 Stunden an meinen Vorschaubildern, manchmal sogar mehrere Tage! (…) Wir reden hier nicht mehr von Inspiration.

Was ist passiert? Der spanische YouTuber Fredy (via YouTube.com ) mit über 4,5 Mio. Abonnenten bedient sich seit einigen Monaten munter an den Thumbnails und den Content-Ideen der deutschen Gaming-YouTuberin Gnu. Unter anderem lädt er ihre Titelbilder herunter, schneidet das Gesicht aus und fügt seine eigene Visage ein.

