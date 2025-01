Ein Gaming-Entwickler wird auf Steam heftig kritisiert, doch ausgerechnet Asmongold eilt zur Hilfe

Das Narrativ „Indie-Entwickler wird fertig gemacht, weil er keine gleichgeschlechtlichen Beziehungen in seinem Spiel haben wollte“, mit dem Asmongold 700.000 Menschen auf YouTube erreicht hat, bildet also nur einen Teil der Wahrheit ab.

Am 24. und 25. August veröffentlichte der Entwickler dann mehrere Posts auf X, in denen er queeren Menschen vorwarf, „alles vögeln zu wollen, was sich bewegt.“ X und die Regenbogen-Flagge, das Symbol der LGBTQ-Community, mit der Unterdrückung durch Religion oder den Nationalsozialismus verglich (via X ).

In 10 Jahren vom Solo-Projekt zum ambitionierten Action-RPG für PS5 und Steam: Lost Soul Aside feiert bald Release

Ihr habt Elden Ring: Shadow of the Erdtree schon durch? Diese Soulslikes kommen 2025

In einem neuen Shooter auf Steam müsst ihr so schnell es geht looten und craften, um im Kampf eine Chance zu haben

Der Post wurde vom Twitch-Streamer Asmongold aufgegriffen. In einem Stream-Ausschnitt mit dem Titel „WTF stimmt nicht mit diesen Leuten?“, den über 700.000 Menschen auf YouTube gesehen haben, erklärte er: Der Entwickler würde zu Unrecht belästigt, nur, weil er keine gleichgeschlechtlichen Beziehungen in seinem Spiel wollte.

Das ist die Situation: Am 28. Dezember 2024 veröffentlichte Artur Smiarowski, Entwickler des Rogulikes „Soulash“, einen Post auf X , in dem er sich über eine andauernde Kampagne von „verwöhnten Regenbogen-Bälgern“ gegen sich und sein Spiel beschwerte.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to