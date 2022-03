Sony will jetzt auch Netflix für Gamer sein, bringt neuen Pass für PS4 und PS5 – Wie gut ist er?

Nach vielen Gerüchten und Spekulationen hat Sony am 29. März das neue Modell für PlayStation Plus vorgestellt. Die Abo-Besitzer werden ab Juni aus drei verschiedenen Stufen auswählen können. Im neuen MeinMMO-Podcast erklären wir euch, wie genau das neue System funktionieren wird.

Das ist das Thema: Sony stellte am 29. März ein neues Abo-Modell für PS4 und 5 vor, das drei verschiedene Stufen umfasst, zwischen denen die User wählen können.

Während es sich an dem Grundmodell nichts ändert, kommen zwei weitere Optionen hinzu, die mit einer großen Auswahl kostenloser Spiele für (fast) alle Konsolen- und Handheld-Generationen von PlayStation werben.

Leya und Dennis Michel von der GamePro geben euch eine erste Analyse, was genau hinter dem neuen Abo-Modell steckt. Ist das wirklich dafür gedacht, um neue Subscriber anzulocken? Wie schlägt es sich im Vergleich mit dem Microsoft Game Pass? Was ist die Strategie dahinter?

