Alle PS4- und PS5-Spieler mit einem PS Plus-Abo dürfen sich freuen: Sony verschenkt das Spiel „We Were Here“ an alle Nutzer. Das Rätsel-Adventure-Game ist allerdings nur für eine kurze Zeit verfügbar.

So bekommt ihr das Spiel geschenkt: Dafür benötigt ihr einen Account für das PlayStation Network. Loggt euch damit beim PS Store ein. Dort könnt ihr dann nach „We Were Here“ suchen und das Spiel kostenlos herunterladen.

Bedenkt allerdings, dass ihr auch PS Plus benötigt, damit ihr das Online-Koop-Game spielen könnt.

We Were Here kostenlos spielen – Lohnt sich das?

Was ist We Were Here? Dabei handelt es sich um eine Reihe an Rätsel-Spielen. Den ersten Teil der Reihe gibt es nun kostenlos. Alle anderen Teile sollen ab dem 23. Februar für PS4 und PS5 spielbar sein.

In We Were Here spielt ihr im Duo ein Forscherteam in der Antarktis. Dort trefft ihr auf das große Schloss Castle Rock.

Im Schloss müsst ihr dann Rätsel lösen und entkommen. Dabei werdet ihr und eure Freunde allerdings voneinander getrennt und müsst mithilfe von Walkie-Talkies kommunizieren. Nur, wenn ihr effektiv zusammenarbeitet, könnt ihr die Puzzles und Rätsel lösen und entkommt.

Wir binden euch hier den kurzen Trailer von We Were Here ein:

Die Geschichte, die in We Were Here erzählt wird, geht dann in den darauffolgenden Teilen weiter. Ihr bekommt mit dem kostenlosen Spiel also einen ersten Einblick ins Game und in die Mechaniken dahinter.

Wie lange gilt das Angebot? Ihr solltet nicht allzu lange warten. Bis zum 22. Februar ist das Angebot verfügbar. Wenn ihr dann auf den Geschmack des Spiels gekommen seid, könnt ihr die zwei weiteren Teile der Trilogie erwerben.

