Sony verprasste über 3,2 Milliarden Euro für den Traum vom Live-Service-Goldrausch – Jetzt sind ein unfertiges Projekt und zwei Sorgenkinder übrig

Sony wollte groß in das Geschäft der Live-Service-Games einsteigen und investierte dafür Milliarden. Inzwischen steht eine erschreckende Bilanz zu Buche.

Was war das für ein Traum? Am 31. Januar 2022 kündigte Sony die Übernahme von Bungie für 3,2 Milliarden Euro an. Anschließend erklärte Jim Ryan, der CEO von Sony Interactive Entertainment, das es dabei nicht um Destiny gehe. Stattdessen kaufe man Bungie für die technische Kompetenz und ihre Erfahrung, ein Live-Service-Game zu entwickeln. Dabei sollte Bungie fortan helfen.

Live-Service-Games sind Spiele, die ständig weiterentwickelt und mit neuen Inhalten versorgt werden. Bereits wenige Tage nach dem Deal bestand eine Liste mit 10 Spielen dieser Art, die bis März 2026 unter Sony entwickelt werden sollen. Sony gab sich dem Live-Service-Goldrausch hin und kaufte neben Bungie auch die Spieleschmieden „Firewalk Studios“ und „Haven Studios“.

Bereits im Frühling 2023 war bekannt, dass die Liste besagter Spiele weiter gewachsen ist. Man sprach etwa von einem Horizon-Game von Guerilla Games und The Last of Us Online. Außerdem erschien schon im Februar 2024 das erste fertige Produkt der Initiative, der Erfolgsshooter Helldivers 2:

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Sonys Live-Service-Traum – Ein gescheitertes Projekt jagt das nächste

So lief der Live-Service-Traum bisher: Bis heute wurden fast alle Projekte der Live-Service-Offensive eingestellt. Einzig Helldivers 2, Concord und Marathon sind tatsächlich erschienen.

Aber auch unter den wenigen veröffentlichten Spielen gab es herbe Rückschläge für Sony, besonders im August 2024. Der von Firewalk Studios entwickelte AAA-Hero-Shooter Concord floppte brutal und wurde nach nur 12 Tagen wieder offline genommen.

Hier eine Übersicht mit allen Spielen der Initiative und deren Status:

Spiel Studio Genre Status Unangekündigter Sci‑Fi-Shooter Deviation Games Koop- / First-Person-Shooter gecancelt The Last of Us Online Naughty Dog Multiplayer-Survival-Shooter gecancelt Helldivers 2 Arrowhead Game Koop-Shooter veröffentlicht Twisted Metal Firsprite Studios Multiplayer-/Battle-Royale-Projekt gecancelt Project Camden PlayStation London Studio Koop-Fantasy-Action gecancelt Spider-Man: The Great Web Insomniac Games Koop-Action-Adventure gecancelt Project Payback Bungie Third-Person-Koop-Shooter gecancelt Concord Firewalk Studios Hero-Shooter veröffentlicht / offline „God of War“ -Live-Service Bluepoint Games Online-Actionspiel gecancelt Mirror Pond Bend Studio Sci-Fi-Third-Person-Shooter gecancelt Marathon Bungie Extraktions-Shooter veröffentlicht Fairgame$ Haven Studios Koop-PvPvE-Heist-Shooter gecancelt Horizon Hunters Gathering Guerilla Games Multiplayer-Titel umstrukturiert/ weiterhin in Entwicklung

Nach dem eher schwierigen Release von „Marathon“ im März 2026 sollte der Negativkurs auch in den Folgemonaten weitergehen.

Im Sommer 2026 ging aus einem Bloomberg-Bericht des Branchen-Insider Jason Schreier hervor, dass das ursprünglich als Live-Service-Game geplante „Horizon Hunters Gathering“ nach negativem Spieler-Feedback zu einem traditionelleren Multiplayer-Titel mit Story-Modus und reduziertem Umfang umstrukturiert wird. Ebenso war es Bloomberg, die nun am 11. November berichteten, dass der Shooter „Fairegame$“ eingestellt werde.

Die Sorgenkinder: niedrige Spielerzahlen und Review-Bombing

Das sind die Sorgenkinder und ihre Probleme: Eines der Sorgenkinder ist zudem der erfolgreichste Live-Service-Titel aus Sonys Initiative: Helldivers 2. Das Spiel war zwar plattformübergreifend ein riesiger Erfolg und konnte viele Spieler als Fans gewinnen, musste in seiner Lebenszeit aber auch immer harte Phasen inklusive negativem Review-Bombing überstehen.

Auch danach gab es immer wieder extrem negative Community-Reaktionen und Review-Bombing. Der jüngste Vorfall ereignete sich jetzt im Herbst 2026. Allein im Oktober und November kamen rund 10.000 negative Steam-Rezensionen hinzu, nachdem das Spiel zum Easy-Anti-Cheat-System wechselte und damit auch zahlreiche, harmlose kosmetische Mods vollständig blockte.

Viele Spieler waren extrem sauer und kritisierten, dass Arrowhead gewisse Probleme seit 2 Jahren nicht behebe, aber dann Mods in einem PvE-Spiel sperre. Manche meinten sogar, die Modder hätten mehr Quality-of-Life-Verbesserungen am Spiel vorgenommen als die Entwickler selbst.

Das andere Sorgenkind ist Bungies Extraction-Shooter Marathon, der über 250 Millionen US-Dollar in der Entwicklung gekostet haben soll. Zwar wird Marathon aktuell weiterhin unterstützt und mit neuen Inhalten versorgt, doch nach dem eher mäßigen Release und den inzwischen besorgniserregenden Spielerzahlen (durchschnittlich 2.370 auf Steam via SteamCharts) bleibt die langfristige Zukunft des Spiels ungewiss.

Wie steht ihr zu Helldivers 2 und Marathon? Habt ihr die beiden Shooter gespielt und wenn ja, zockt ihr sie noch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Ich selbst bin allerdings überzeugt, dass Marathon ein gutes Spiel ist und nie die Wertschätzung der Community bekam, die dem Shooter zusteht – weshalb ich die Vorfreude auf das im Dezember kommende Update gar nicht richtig genießen kann. Mehr dazu hier auf MeinMMO: Es macht mich irrational wütend, wie gut das neue Update für Marathon aussieht, weil der Shooter nie die Lorbeeren bekommt, die er verdient