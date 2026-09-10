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Sony cancelt neues Spiel von Mastermind Kojima, ausgerechnet die Konkurrenz springt als Retter ein

Jasmin Beverungen Jasmin Beverungen Lesezeit 2 Minuten
Kojima P.T. OD

Mastermind Hideo Kojima ist für seine kreativen Titel wie Death Stranding oder die Metal-Gear-Solid-Reihe bekannt. Er arbeitet schon seit vielen Jahren mit Sony zusammen. Doch nach dem Ablehnen seines neuesten Titels wechselt er das Lager. 

Welches Spiel wurde gecancelt? Eigentlich sollte das Spiel Physint die Rückkehr von Kojima in taktische Spionage-Action sein. Im Januar 2024 wurde sein neues Stealth-Action-Game als exklusives PlayStation-Projekt vorgestellt. 

Kojima wollte damit ursprünglich die Grenzen zwischen Film und Videospiel verschwimmen lassen. Spieler sollten das Gefühl haben, beides zeitgleich zu erleben. Dabei hätten auch wieder reale Schauspieler die Charaktere im Videospiel verkörpert. 

Doch bei diesem Spiel scheint es einen Richtungswechsel gegeben zu haben. Der Titel wird nämlich nicht mehr bei Sony, sondern beim Konkurrenten entwickelt. 

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Neues Stealth-Action-Game von Kojima wechselt zur Konkurrenz

Warum wird das nicht bei Sony entwickelt? Vor wenigen Stunden gab es ein Update der Playstation Studios auf X, dass sie von der Kollaboration mit Kojima Productions und dem Projekt Physint zurückgetreten seien. Sie hätten immer noch Respekt vor der Vision von Kojima und seinem Spiel. 

Einen richtigen Grund haben sie nicht genannt, denn danach folgen nur noch Worte darüber, wie tief die Beziehung zwischen Playstation und Kojima in den letzten Jahren gewesen sei. 

Wie sieht es jetzt aus? Schon am Tag zuvor meldete sich ausgerechnet Xbox, dass das Unternehmen mit Kojima Productions hinsichtlich Physint zusammenarbeiten werde. Das würde auch die Beziehung zwischen beiden stärken, so CEO Asha Sharma. 

Somit hat die Entwicklung von Physint also von Sony zu Xbox gewechselt. Wie Kojima selbst auf X schreibt, liege ihm das Projekt persönlich sehr am Herzen und er habe 3 Monate damit verbracht, den neuen Partner zu finden. 

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Was haltet ihr von dem Führungswechsel? Findet ihr die Entscheidung von Sony gerechtfertigt, bei Physint nicht mehr als Publisher zu fungieren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. 

Kojima ist mit vorne dabei, wenn es darum geht, seine eigenen Videospiele zu verstehen. Es ist also nicht aus der Luft gegriffen, dass ihm seine Spiele sehr am Herzen liegen. Er hat dafür sogar gelernt, Menschen zu töten: Ein legendärer Entwickler hat sich Skills antrainiert, um bessere Spiele zu machen – Wenn er sie einsetzen würde, käme er vermutlich ins Gefängnis

Quelle(n):
  1. PCGamer
  2. Kotaku

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