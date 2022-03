Sony stellt das neue Modell für PS Plus vor – Wie findet ihr es?

Sony hat das neue, erweiterte Abo-System für PlayStation Plus vorgestellt, das nun in mehrere verschiedene Stufen aufgeteilt ist. Was haltet ihr von dem neuen System?

Das ist das neue Modell: Für den Juni 2022 kündigte Sony größere Änderungen in ihrem Abo-System PlayStation Plus an. PS Plus soll ausgebaut werden und mehrere neue Stufen erhalten, die den Besitzern neue Vorteile und Services bieten.

Das System wird sich ab Juni in insgesamt drei Stufen aufspalten:

PlayStation Plus Essentials Kosten: 8,99 € monatlich / 24,99 € vierteljährlich / 59,99 € jährlich Zwei monatlich herunterladbare Spiele Exklusive Rabatte Cloud-Speicher für gespeicherte Spiele Online-Multiplayer-Zugriff

Es handelt sich dabei um das normale PS-Plus, für die bestehenden Nutzer des Service wird sich daher nichts ändern

PlayStation Plus Extra Kosten: 13,99 € monatlich / 39,99 € vierteljährlich / 99,99 € jährlich Bietet alle Vorteile des Essential-Tarifs. Fügt einen Katalog von bis zu 400 der unterhaltsamsten PS4- und PS5-Spiele hinzu, darunter Blockbuster-Hits aus unserem PlayStation Studios-Katalog und von Drittanbietern. Spiele, die Teil des Extra-Tarifs sind, können zum Spielen heruntergeladen werden.



PlayStation Plus Premium Kosten: 16,99 € monatlich / 49,99 € vierteljährlich / 119,99 € jährlich Bietet alle Vorteile der Tarife Essential und Extra Fügt bis zu 340 zusätzliche Spiele hinzu, darunter: PS3-Spiele, die über Cloud-Streaming verfügbar sind Einen Katalog mit beliebten Spieleklassikern der ersten PlayStation-, PS2- und PSP-Generation, die entweder per Streaming oder als Download verfügbar sind Bietet Cloud-Streaming-Zugriff für originale PlayStation-, PS2-, PSP- und PS4-Spiele, die in den Tarifen Extra und Premium in Märkten angeboten werden, in denen PlayStation Now derzeit verfügbar ist. Kunden können Spiele mit PS4- und PS5-Konsolen sowie PCs streamen. In diesem Tarif werden auch zeitlich begrenzte Testversionen von Spielen angeboten, sodass Kunden ausgewählte Spiele vor dem Kauf ausprobieren können.



Die Nachricht wird in der Gaming-Community heiß diskutiert und es werden dazu die verschiedensten Meinungen geäußert. Manche empfinden die Änderung als positiv, andere als negativ. Und natürlich drängt sich auch hier der Vergleich zum Xbox Game Pass auf. Aber wie seht ihr das?

Hier könnt ihr abstimmen: Eure Stimme könnt ihr wie üblich in dem Umfrage-Tool unten abgeben. Jeder hat nur eine Stimme und die Wahl kann nicht mehr rückgängig gemacht werden:

Also erzählt mal: Was ist eure Meinung zu dem neuen Stufen-Modell von PS Plus? Findet ihr die Angebote ansprechend oder eher nicht? Welche Stufe würde ihr ab Juni nutzen oder was muss sich an dem System noch ändern, damit ihr ein Abo abschließt?

Schreibt uns eure Eindrücke zu dem Modell in die Kommentare.

