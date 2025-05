New World: Guide zu Dark Matter – So bekommt ihr es und das macht ihr damit

Sony richtet seine Gaming-Strategie neu aus. Statt weiterhin den Fokus auf den Verkauf der PS5 zu legen, soll nun die Rentabilität durch bestehende Spieler und aktive Nutzer in den Mittelpunkt rücken. Mehr dazu findet ihr in folgendem Artikel auf MeinMMO: Anstatt sich auf den Verkauf der PS5 zu konzentrieren, will sich Sony nun auf das konzentrieren, was ihnen Gewinn bringt

Das solltet ihr tun: Seid ihr tatsächlich Mitglied von PlayStation Stars und habt noch Punkt übrig, dann solltet ihr diese noch für Collectibles und andere Dinge ausgeben. Denn diese verfallen am Ende. Für das Ausgeben der Punkte habt ihr aber immerhin noch ein gutes Jahr Zeit: Am 2. November 2026 ist dann endgültig Schluss.

Sony stellte 2022 ein digitales Bonusprogramm für treue Spieler auf der PS4 und PS5 live: „PlayStation Stars.“ Doch 4 Jahre später schaltet man das Treueprogramm in seiner heutigen Form ab. In einem offiziellen Blogpost erklärte Sony, dass man das System abschalten werde.

