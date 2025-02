Neue Gaming-Releases wie Call of Duty: Black Ops 6 werden immer größer und fressen massig Speicherplatz – und mit regelmäßigen Updates und DLCs ist die Standard-SSD der PlayStation 5 schnell voll. Wer keine Lust hat, ständig Games zu löschen, braucht daher eine bessere Lösung.

Hier kommt die Corsair MP600 PRO LPX mit 2 TB ins Spiel! Sie bietet euch nicht nur haufenweise Speicherplatz, sondern auch ultraschnelle Ladezeiten. Damit gehören Speicherprobleme endgültig der Vergangenheit an, und ihr könnt euch ganz aufs Zocken konzentrieren!

Bereit für die Rückkehr nach Vice City: 4TB Speicher jetzt urgünstig bei Amazon!

Die Corsair MP600 PRO LPX wurde speziell für die PS5 entwickelt und sorgt für ultraschnelle Ladezeiten sowie eine flüssige Performance beim Zocken. Mit einer sequenziellen Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.100 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von 6.800 MB/s gehören lange Ladezeiten für euch der Vergangenheit an. Egal ob God of War Ragnarök, Horizon: Forbidden West oder das hoffentlich bald erscheinende Grand Theft Auto 6 – ihr seid im Handumdrehen mitten im Spiel!

Dank des flachen Wärmeverteilers aus Aluminium bleibt die SSD auch bei intensiven Gaming-Sessions optimal gekühlt, sodass ihr euch keine Gedanken über schwankende Performance aufgrund von Überhitzung machen müsst.

Die Installation ist super einfach: Sony hat die PS5 so konzipiert, dass der M.2-Steckplatz leicht zugänglich ist. Das bedeutet, ihr könnt die 2TB SSD selbst einbauen, ohne dass ihr besonders technisches Know-how benötigt. Einmal installiert, erkennt die Konsole den zusätzlichen Speicher sofort – und ihr könnt direkt loslegen, ohne Wartezeiten oder komplizierte Einrichtung. So muss Plug and Play aussehen!

Die Specs der MP600 PRO LPX im Überblick:

Sequenzielle Lesegeschwindigkeit: Bis zu 7.100 Megabyte pro Sekunde

Bis zu 7.100 Megabyte pro Sekunde Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit: Bis zu 6.800 Megabyte pro Sekunde

Bis zu 6.800 Megabyte pro Sekunde Speicher: 2 Terabyte

2 Terabyte Speichertyp: PCIe Gen 4.0 x4

PCIe Gen 4.0 x4 Formfaktor: M.2 2280

Die besten SSDs für die Sony PS5 und PS5 Pro

Seid ihr auf der Suche nach mehr Speicher oder bevorzugt ihr ein Modell eines anderen Herstellers? In seiner Kaufberatung zeigt euch mein Kollege Benedikt die derzeit besten SSDs für Sonys Konsole, damit ihr das Maximum an Performance aus eurem Budget rausholen könnt:

Mehr zum Thema PS5: Welche M.2-SSD ist die Beste? von Benedikt Schlotmann

Wenn ihr auch in Zukunft die besten Gaming- und Tech-Angebote nicht mehr verpassen möchtet, empfehlen wir euch unseren Angebots-Ticker, der euch täglich über die besten Rabatte und Aktionen informiert!