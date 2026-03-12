Experte weiß, warum Sony keine Spiele mehr auf den PC bringt: Valve könnte den Konsolenkrieg gewinnen

NewsTech
2 Min. Benedikt Schlotmann 1 Kommentar Lesezeichen
Sony will in Zukunft auf PC-Versionen der PS5-Spiele verzichten. Ein Experte meint: Valve könnte sonst den Konsolenkrieg gewinnen. Denn mit der Steam Machine habe man die richtige Alternative zur Konsole im Angebot.

Sony will laut einem Insider in Zukunft keine PS5-Spiele mehr auf den PC bringen. Damit macht man eine Kehrtwende von der Strategie der letzten Monate: Hier brachte man nämlich etliche wichtige Titel wie God of War, Ghost of Tsushima oder Spider-Man auf den PC.

Der ehemalige Chef des aufgelösten Studios BluePoint, Peter Dalton, erklärte jetzt in einem Gespräch, dass Sony dafür wohl gute Gründe haben könnte. Denn Valve könnte mit seiner Steam Machine den Konsolenkrieg gewinnen.

Steam Machine könnte das Beste aus zwei Welten bieten und damit der PS5 Konkurrenz machen

Was sagt Dalton? Dalton betont in dem Gespräch vor allem die konsolenähnlichen Vorteile der zukünftigen Steam Machine. Und genau das könnte für Hersteller wie Sony zu einem Problem werden: Sämtliche Spiele der PC-Plattform in Verbindung mit der Zugänglichkeit einer Konsole. Und genau das könnte für Sony ein Problem werden, wenn die Firma hinter der PS5 weiterhin ihre Spiele auf den PC bringen würde (via frvr.com):

Wenn Valve eine neue Steam-Konsole auf den Markt bringt, die ein konsolenähnliches Erlebnis bietet und den Spielern gleichzeitig Zugriff auf die gesamte PC-Spielebibliothek gewährt, könnte dies eine sehr attraktive Option werden. In diesem Szenario könnte die Steam-Konsole, wenn Sony alle seine Spiele zeitgleich auf dem PC veröffentlichen würde, effektiv das Beste aus allen Welten bieten: die Einfachheit einer Konsole mit der gesamten Bandbreite des PC-Gamings.

(…)

Es wäre ziemlich ironisch, wenn Valve nach Jahrzehnten des traditionellen Konsolenwettbewerbs letztendlich den Konsolenkrieg gewinnen würde.

Grundsätzlich kommt die Steam Machine mit ein paar Einschränkungen, es gibt etwa Probleme mit bestimmten Anti-Cheat-Systemen unter Linux. Dennoch dürfte die Steam Machine in der Lage sein, tausende Steam-Spiele, darunter auch für den PC veröffentlichte PS5-Spiele zu starten.

Die Steam Machine wurde vorgestellt. Um was genau handelt es sich bei diesem neuen Gerät von Valve? MeinMMO hat die wichtigsten Fragen und Antworten für euch gesammelt und stellt euch diese vor. Mehr dazu lest ihr bei uns: Steam Machine: Die wichtigsten Fragen und Antworten

seska1973
#1255798

Mit anderen Worten:

Sie haben Angst das PC wirklich für Power Console stehen kann?

Den mit der STEAM Maschine ist es ein PC der überall gleiche Hardware besitzt. Also wie die Konsolen. Ausser der kleine Unterschied zwischen Normale und Pro Version zur Zeit

Aber, das dürfte auch NVidia gefallen. Keine Komponenten Kauf von Privat Personen die nicht würdig sind, nun nur Valve selbst

🙂

0
1
0
