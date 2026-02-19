Solo Leveling startet großes Projekt vor dem Start von Staffel 3 des Anime, zeigt die ersten Bilder

Der Anime von Solo Leveling ist unter Fans sehr beliebt. Jetzt können Fans Charaktere wie Sung Jin-woo nicht nur auf dem Bildschirm betrachten, sondern als Karte in ihren eigenen Händen.

Was wird das für ein Projekt? Auf dem BCG Fest in Las Vegas, am 14./15. Februar 2026, konnten Sammelkarten-Spieler erstmals einen Blick auf neue Karten zu Solo Leveling werfen. Der Anime kommt nicht als eigenständiges Kartenspiel, sondern erscheint im Rahmen von Bandai Namcos Kartenspiel Union Arena als Boosterpack.

Es wird insgesamt 80 sammelbare Karten plus 12 AP-Karten geben. Die AP-Karten sind das Ressourcen-System des Spiels, mit denen man die Kosten für das Ausspielen von Karten deckt. In einem Pack sind 12 Karten enthalten, die rein zufällig zusammengestellt sind.

Die Karten könnt ihr euch im Großformat auf Union Arena anschauen.

Das Boosterpack soll am 20. März 2026 erscheinen und 4,99 US-Dollar kosten. In Deutschland könnt ihr sie bei diversen Händlern zu einem ähnlichen Euro-Preis erlangen. Die Karten werden entweder in japanischer oder englischer Sprache erhältlich sein, auf Deutsch gibt es die Karten leider nicht.

Bei Union Arena nutzen zahlreiche Anime-Karten dasselbe Regelwerk. Es gibt unzählige Crossover zu bekannten Animes, sodass Spieler beispielsweise mit ihrem Deck zu Jujutsu Kaisen gegen ein Deck von Bleach antreten können. Das Spiel startete ursprünglich im März 2023 in Japan und Ende 2024 als englische Version.

Glitzernde Karten zu Sung Jin-woo und seiner Schattenarmee

Wie reagieren Fans? Auf X hat User yellowpantherx ein Bild und ein Video zu den neuen Karten hochgeladen. Sie zeigen Sung Jin-woo und einige Mitstreiter aus seiner Schattenarmee. Aber auch Charaktere wie Cha Haei-in und seine kleine Schwester, zu der er in einem Fan-Projekt ein ungesundes Verhältnis führt, sind als glitzernde Karten dabei.

Zahlreiche Kommentare freuen sich über die Karten und wollen sie am liebsten alle sammeln. Sie fänden den Art-Style der Karten unglaublich und denken, dass sie sich gut im Regal machen würden. Ein Fan macht sogar eine Anspielung auf den Titel Solo Leveling Arise und schreibt: „Arise… meine Kreditkarte“.

Wie steht es um Staffel 3? Hier muss das Kartenspiel wohl als Lückenfüller herhalten, denn es gibt seit Monaten keine neuen Informationen zur 3. Staffel von Solo Leveling. Eine offizielle Ankündigung gab es noch nicht, doch mehrere Beteiligte bestätigten bereits, dass eine Fortsetzung des Animes noch in weiter Ferne ist.

Leider gibt es auch schlechte Nachrichten von Solo Leveling Ragnarok. Der originale Autor des Webromans gab bekannt, dass die Story ihr Ende gefunden habe. Trotzdem können Fans des Universums noch einige Neuheiten erleben: Wenn ihr Fans von Solo Leveling seid, dann haben wir jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht für euch