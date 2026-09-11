In Solo Leveling Ragnarok erfahren wir ein schreckliches Geheimnis, das zu düster für den Vorgänger war 

In einem neuen Interview für das kommende Artbook „The Art of Solo Leveling“ hat der Schöpfer der Serie, Chugong, ein Geheimnis zu Solo Leveling verraten. Ein Konzept war nämlich zu düster für den ursprünglichen Manhwa, die koreanische Version des Mangas, und die Light Novel.

Achtung! Wir spoilern hier Details zur Welt, die erst im späteren Verlauf des Animes aufgeklärt werden. Wer also noch nie etwas von Solo Leveling Ragnarok gelesen hat, für den stehen hier neue Informationen.

Was verrät der Autor? Das Artbook ist seit dem 27. August 2026 physisch in koreanischer Sprache erhältlich, weshalb langsam immer mehr Informationen aus dem Buch zu uns rüberschwappen. Laut CBR soll im Buch ein Interview abgedruckt sein, in dem Chugong auf das Mysterium hinter der Welt von Solo Leveling eingeht.

Demnach schreibt der Autor, dass jedes Universum seinen eigenen Gott (Itarim) und seine eigenen Menschen hätte. Sollte ein Mensch jedoch sterben, wandert seine Seele ins Jenseits, das von allen Universen geteilt wird.

Doch dieses Konzept sei für den Autor für Solo Leveling noch zu hart gewesen:

Als ich dieses Konzept und den dahinterstehenden Grund entwickelte, fragte ich mich plötzlich, ob es wirklich notwendig sei, ein derart düsteres Konzept in einem Fantasy-Action-Genre zu präsentieren, das viele junge Leser anspricht. Nach reiflicher Überlegung beschloss ich, nur das „Phänomen“ selbst darzustellen und den konkreten „Grund“ wegzulassen, sodass die Details dieser Kulisse für alle ein Rätsel bleiben. Ich glaube, das war wahrscheinlich das Beste. Chugong (Quelle: CBR)

Bei Protagonist Sung Jin-woo und seiner Schattenarmee, die aus den Seelen der Verstorbenen besteht, hatte Chugong das Jenseits schon im Hinterkopf, aber nie im Manhwa oder der Light Novel selbst beschrieben.

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Ein verloren gegangenes Stück der Geschichte taucht später wieder auf

Erfährt man also nie von diesem Konzept? Für den Nachfolger Solo Leveling Ragnarok entschied sich der Autor, das Konzept doch noch aufzugreifen. Allerdings muss sich nicht Sun Jin-woo, sondern sein Sohn Sung Suho mit den einzelnen Göttern beschäftigen.

Die tiefgründigen und düsteren Geheimnisse hinter der Welt werden nun nach und nach im Nachfolger beleuchtet. Aber auch im kommenden Videospiel „Solo Leveling: Karma“ wird das Konzept zur Sprache kommen.

Das Entwicklerteam kündigte schon an, dass eine Geschichte erzählt wird, die im Originalwerk nie enthüllt wurde. Allerdings könnte es noch eine weitere Lücke in dem Franchise geben, das im Spiel näher beleuchtet wird – denn Fans gibt es ein Rätsel auf: Neues Spiel von Hit-Anime Solo Leveling soll endlich ein Geheimnis lüften, das Fans schon lange beschäftigt