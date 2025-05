Der Launch-Trailer gibt Einblicke in die neue Season von League of Legends.

Ob die Helldiver den Krieg gegen die Feinde von Über-Erde noch gewinnen können, bleibt abzuwarten. Die Informationen, die der stolze Soldat mit seinen Kameraden teilt, könnten jedoch für Unruhen sorgen. Wie Über-Erde mit dem Ansturm der Spieler zurechtkam, erfahrt ihr hier: Der Chef erklärt, wie 6 Millionen Spieler von Call of Duty sein Helldivers 2 in die bisher schlimmste Krise führten

Wie verläuft der zweite galaktische Krieg? Der stolze Helldiver SCARPiii hat auf der Plattform Reddit ein Video geteilt, in dem er das gesamte Kriegsgeschehen des zweiten galaktischen Krieges darstellt. In einem Zeitraffer ist der vollständige Verlauf der Handlungen zu sehen.

Während des Krieges konnten die Truppen von Über-Erde gerade am Anfang große Erfolge verzeichnen und die feindlichen Fraktionen gar zeitweise vollständig vertreiben. Seit Monaten bleiben die größeren Erfolge jedoch aus und die Guerilla-Angriffe der Illuminierten sorgen für zusätzliche Schwierigkeiten aufseiten der Helldiver. Wie schlimm die Lage wirklich ist, hat ein Spieler nun in einem Video-Protokoll veröffentlicht.

Was ist das für ein Krieg? Seit der Veröffentlichung von Helldivers 2 kämpfen die Helldiver in deren Rolle die Spieler schlüpfen, unermüdlich gegen Käfer und Roboter an. Zuletzt kamen auch noch die Illuminierten dazu, die sich als dritte feindliche Fraktion gegen Über-Erde stellen.

In Helldivers 2 hat ein findiger Soldat von Über-Erde den gesamten zweiten galaktischen Krieg protokolliert. In einem Video zeigt er, dass die Helldiver seit Monaten verlieren und die Feinde von Über-Erde immer stärker werden. Das Ministerium der Wahrheit soll gelogen haben.

