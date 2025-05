Profi verbessert den Online-Modus von Super Smash Bros., bekommt direkt eine Strafe, aber nicht von Nintendo

Super Smash Bros. ist eine der beliebtesten Prügelspiel-Reihen, und auch der aktuellste Teil hat eine E-Sport-Szene. Einer der besten Spieler der Welt war eigentlich auf seinem Höhepunkt, doch weil er einen Mod genutzt hat, wurde er bestraft.

Um welchen Spieler geht es? Hurt ist ein japanischer Profi-Spieler in Smash Bros. Ultimate. Er ist ein Solid-Snake-Main und für ihn lief es eigentlich ziemlich gut. Zwar flog er im Turnier Battle of BC 7 ziemlich schnell raus, doch in den 3 Turnieren davor wurde er immer 1. Platz (via liquipedia.net).

Doch sein Lauf wurde jetzt geschmälert, denn für 2 Monate spielte er keine kompetitiven Turniere mehr. Dafür entschied sich Hurt als Strafe, nachdem er erwischt wurde, wie er eine Mod benutzte, die eigentlich nur den Online-Modus von Nintendo verbessert.

Smash-Profi und Organisation entschuldigt sich

Was war das für eine Mod? Am 6. März streamte Hurt wohl Super Smash Bros. Ultimate, doch im Charakter-Auswahlbildschirm stand oben der Text: Input Latency wie tru4smash auf TikTok erklärt. Das steht da nur, wenn man eine Delay-Mod benutzt. Diese Mod soll den Input Delay vom Online-Modus verbessern.

Im regulären Online-Modus hat man automatisch einen hohen Input Delay, weshalb die Online-Verbindung von Nintendo auch stark kritisiert wird. Ein Input Delay sorgt dafür, dass es länger dauert, bis eine Aktion ausgeführt wird, wenn man eine Taste drückt. Das sorgt für eine frustrierende Online-Erfahrung, aber auch für schlechtere Trainingsmöglichkeiten für Turniere, die meistens offline, also quasi ohne erkennbaren Input Delay stattfinden.

Wie true4smash erklärt, nutzen wohl viele Top-Spieler eine solche Mod. Nachdem die Nutzung von Hurt publik wurde, äußerte sich am 29. März 2025 (via x.com) auch seine E-Sport-Organisation, Enter Force.36, zum Vorfall. Man entschuldigte sich für das Verhalten des Spielers und den Verstoß der Nutzungsbedingungen von Nintendo.

Laut esportsinsider.com entschuldigte sich auch Hurt für sein Verhalten. Er verzichtete im April und Mai auf die Teilnahme an Smash-Turnieren. Darunter waren wichtige Turniere wie die LVL UP Expo 2025 oder KOWLOON #16.

Außerdem soll ihm verboten worden sein, an Online-Matches teilzunehmen und an Smashmate, einer japanischen Website, mit der Spieler Matches organisieren und in einer Rangliste aufsteigen können.

Die Community zeigt sich gespalten

Wie reagiert die Community? Unter dem x-Post von Enter Force.36 sammeln sich diverse Kommentare, die Hurt verteidigen, doch es gibt auch Gegenstimmen:

@Shima__HD (via x.com) beschwert sich, weil er angeblich nur etwas verbessern: Ihr bannt ihn, weil er eine Mod verwendet, die sein Spielerlebnis durch die Beseitigung von Delay verbessert, damit er richtig spielen kann? Er wird deshalb das größte Smash-Turnier verpassen?

@mucho-rinn (via x.com) sieht das ganz anders: Im Ausland scheint man tun und lassen zu können, was man will, aber in Japan ist es so streng und hart … Vielen Dank für eure harte Arbeit …

@kankanPOPOPO (via x.com) betrachtet das ganze nüchtern und sagt: Nintendo hat eine Regel, die besagt: „Du darfst die Switch nicht modifizieren“. Da er gegen diese Regel verstoßen hat, ist es nur natürlich, dass er entsprechend bestraft wird.

In dem Fall hat zwar nicht Nintendo eingegriffen, aber die allgemeine Regel zu Mods sollte auch Hurt kennen. Man kann den schlechten Online-Modus von Nintendo kritisieren, doch wenn man Teil einer E-Sport-Organisation ist, muss man auch den Regeln folgen. Auch wenn Japan da deutlich strenger zu sein scheint, als andere Regionen. Ein Prügelspiel auf Steam hat ein ganz anderes Problem: Ein Kampf-Spiel auf Steam verliert nach 16 Monaten über 40.000 Spieler, will grundlegend etwas ändern