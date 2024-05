Die Entwickler von Skyrim haben Schränke verbuddelt, damit die Spielwelt nicht so leer ist

Skyrim benutzt einen geschickten Trick, um die Spielwelt etwas voller zu machen. Man zweckentfremdet einfach Schränke und verbuddelt sie.

Große Spielwelten mit Leben und genügend Objekten zu füllen, das ist gar nicht so einfach. Gerade eine so ausgeklügelte Welt von Skyrim braucht extrem viele Objekte – also „Assets“, mit denen man die Welt füllen kann. Jedes Objekt in einem Haus, jeder Baum, jeder Stein, jeder Stuhl – alles muss zuerst erschaffen werden und verschlingt so Entwicklungszeit.

Mit einem Trick hat man bei Skyrim aber offenbar ein wenig Zeit und Geld gespart. Denn eingebuddelte Schränke eignen sich perfekt als kleine Tische.

Was wurde gefunden? Vor einer Weile zeigte der Entwickler David Amador auf X / Twitter, dass Skyrim sich eines einfachen Tricks bedient hat. Die kleinen Beistelltische, die man in Skyrim überall in der Welt finden kann, sind eigentlich gar keine Tische.

Die Entwickler haben hier schlicht die Schränke genommen und diese einfach in der Erde verbuddelt, sodass lediglich die obere Hälfte aus dem Boden ragt. Der Rest davon ist im Boden versunken.

Normalerweise würde das auch gar nicht auffallen. Sichtbar ist das Ganze nur, wenn man die Kamera so dreht, dass sie „durch den Boden clippt“ – also entweder durch einen Glitch, Mods oder sehr geschicktes Bewegen des Charakters. Daher würde das normalerweise auch gar nicht auffallen.

Und ab jetzt werdet ihr die kleinen Tische nie wieder wie vorher betrachten können. Sorry.

Ist so etwas normal? Auch wenn es manche vermutlich verwundert: So ein Vorgehen ist bei der Spiele-Entwicklung normal. Das Erstellen von Assets wie Möbeln, Bäumen oder anderen Objekten der Umgebung, benötigt viel Zeit. Es ist nahezu unmöglich, eine ganze Spielwelt „vollständig“ zu machen, sodass sie nur aus einzigartigen Objekten besteht. In der Regel werden Assets vielfach benutzt. Darum bestehen Wälder häufig aus 5-10 verschiedenen Bäumen, die dann immer wieder kopiert und wiederverwendet werden.

Dass Assets dabei auch kreativ zweckentfremdet werden, wenn es sich anbietet, ist ebenfalls nicht ungewöhnlich, auch wenn die Möglichkeiten hier begrenzter sind. So „passend“ wie in Skyrim mit den Schränken und Tischen ist das nur selten möglich. Ein wenig aufhübschen könnt ihr Skyrim mit diesen 5 Mobs, die das Spiel besser machen.

Was haltet ihr von diesem Vorgehen? Geschickt und effizient, da es perfekt passt? Oder einfach „faul“ und ohne Sorgfalt?