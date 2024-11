Spieler erledigt 999 Leute in Skyrim – Sucht sich einen ganz Besonderen als Nummer 1.000 aus

Neues MMORPG auf Steam sieht aus wie Skyrim, klingt wie The Witcher, startet Test – So macht ihr mit

Der Spieler gibt an, dass er jeden einzelnen Banditen und Abgeschworenen getötet habe, den er finden konnte. Zudem nahm er keine Quests an, bei denen er Untote oder andere töten musste. Um das Level der NPCs künstlich niedrig zu halten, vermied er es, andere Fertigkeiten wie Schlossknacken zu leveln.

Der Spieler im aktuellen Fall nutzte den Illusionszauber „Lautlosigkeit“ so lange, bis er höhere Stufen des Zaubers „Besänftigen“ anwenden konnte. In Kombination mit „Meister des Geistes“ konnte er sämtliche Kreaturen vom Kämpfen abhalten.

Was war das für eine Herausforderung? Der Spieler auf Reddit hat es sich zur Aufgabe gemacht, 1.000 Menschen in Skyrim zu töten, ohne ein einziges Tier, Monster oder eine andere Kreatur zu töten. Auf einem Screenshot zeigt er eine Statistik, bei der er bereits 999 NPCs gemeuchelt hat. Sein 1.000 Opfer ist bereits im Hintergrund zu sehen.

