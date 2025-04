shroud ist überzeugt, neue Taktik-Shooter haben es schwer, weil Gamer lieber 3 alte Spiele zocken

Call of Duty verliert in einem Monat fast so viele Spieler, wie es mit dem Release von Black Ops 6 auf Steam gewonnen hat

Epic entschuldigt sich für falschen Bann in Fortnite – Ist so großzügig, dass der Spieler sich nochmal bannen lassen würde

Die große Besonderheit von FragPunk ist ein System, das euch zu Beginn jeder Runde eine Reihe von Spielkarten auswählen lässt, die verschiedene Effekte bewirken. Diese Karten können etwa das Wetter verändern oder euren Kontrahenten größere Köpfe verleihen. Außerdem treten die Teams bei einem Unentschieden in 1v1-Duellen gegeneinander an.

Was ist FragPunk? FragPunk ist ein Taktik-Shooter, in dem zwei Teams mit jeweils fünf unterschiedlichen Helden gegeneinander antreten. Die spielbaren Helden besitzen verschiedene Fähigkeiten, wie etwa einen Sonar-Scan, eine Rauch-Wand oder heilende Pilze.

Der Streamer sieht das Problem von FragPunks sinkenden Spielerzahlen also nicht bei FragPunk selbst, sondern ist überzeugt, das Problem bestehe darin, dass Spieler des Genres lieber drei alte Spiele zocken: Counter-Strike, Valorant und Rainbow Six: Siege. „Es gibt keinen Raum mehr für weitere [Taktik-Shooter]“, schlussfolgert er.

shroud erkennt in den Spielerzahlen von FragPunk, die in weniger als 2 Monaten stark nachgelassen haben, dass das Genre „Taktik-Shooter“ erledigt sei. FragPunk sei laut shroud ein qualitativ sehr hochwertiges Spiel, vielleicht der hochwertigste Taktik-Shooter seit Valorant, und könne trotzdem nicht die Spielerzahlen halten. Er glaubt, wenn FragPunk nicht erfolgreich sein kann, kann es vielleicht kein neuer Taktik-Shooter.

Was sagt shroud? Zunächst zeigte der Streamer die Spielerzahlen von FragPunk (PC, Xbox, PS5), einem recht neuen Taktik-Shooter, der im März 2025 herauskam. Zuletzt hatte das Spiel durchschnittlich unter 10.000 Spieler auf Steam, während zum Release noch etwa 114.000 spielten (via SteamDB ).

Neues Taktik-Spiel ist wie XCOM, aber in einer Fantasy-Welt, erinnert an einen düsteren Steam-Hit

In einem Stream sprach shroud kürzlich über den Stand von Taktik-Shootern und erklärte, warum seiner Ansicht nach neue Spiele in dem Genre scheitern (via YouTube ).

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to