Shooter-Gott streamt auf Twitch für den guten Zweck – ist schon nach einem Tag bei fast 50.000 Euro

Der Twitch-Streamer shroud spendet bei einem großen Event auf Twitch Geld für den wohltätigen Zweck. Schon nach kurzer Zeit hat er über 50.000 Euro auf dem Spendenkonto.

Um wen geht es?

Der Twitch-Streamer Michael „shroud“ Grzesiek ist für sein begnadetes Aim bekannt. Er gilt für viele Genre-Fans als eine Art Shooter-Gott, weil er in jedem Shooter überdurchschnittlich präzise schießt.

Bevor shroud als Streamer erfolgreich wurde, war er professioneller E-Sportler in Counter-Strike. Dort spielte er unter anderem für Cloud9.

Auf Twitch hat shroud inzwischen 11,1 Millionen Follower und unterhielt in den vergangenen 6 Monaten durchschnittlich 13.200 Zuschauer zeitgleich (via Sullygnome).

Aktuell spielt shroud am liebsten den neuen Hero-Shooter Marvel Rivals:

Gaming für den guten Zweck

Was ist das für eine wohltätige Aktion? shroud startete am 5. Januar ein neues Event auf Twitch, das er den „Fragathon“ nennt. Dabei spendet er Geld für jede Eliminierung, die er im Januar während des Streams in einem Shooter erzielt. Dabei kann der Dollar-pro-Kill-Multiplikator durch Twitch-Subs und Donations erhöht werden.

Schon am 6. Januar, also dem zweiten Tag des Events, lag das Spendenkonto bei rund 50.000 Euro. Zu dem Zeitpunkt stieg der Dollar-pro-Kill-Multiplikator auf 5x an.

Inzwischen ist das Spendenkonto von shroud bei etwa 83.000 US-Dollar, also fast 80.000 Euro (Stand: 7. Januar 2025, 11:00 Uhr). Der Kill-Zähler in shrouds Stream zeigt derweil gut 11.900 Eliminierungen.

Wofür wird das Geld gespendet? shroud hat in dem Ankündigungsvideo des Events berichtet, dass er 2023 seinen Vater durch Lungenkrebs verloren habe und er mit dem Geld Menschen in ähnlichen Situationen unterstützen möchte. Mehr zu dem Event und welche Rolle andere Streamer dabei spielen, erfahrt ihr hier: Shooter-Legende shroud spielt für den guten Zweck, spendet Geld für jeden Kill