Der Shooter-Gott von Twitch zockt einen Monat lang für den guten Zweck – Spendet Geld für jeden Kill

shroud gibt in der ersten Ankündigung allerdings noch nicht an, wer genau das Geld bekommt und ob er das über eine Wohltätigkeitsorganisation macht.

Wofür wird das Geld gespendet? shroud hat im Jahr 2023 seinen Vater durch Lungenkrebs verloren. In der Ankündigung des Wohltätigkeits-Events sagte der Streamer, er habe nach Wegen gesucht, Menschen in ähnlichen Situationen zu unterstützen. Da sei die Idee des Fragathons entstanden.

Das steckt hinter den Spenden: shroud hat am Samstag, dem 4. Januar 2025 angekündigt, einen sogenannten Fragathon zu veranstalten (via YouTube ). Das ist ein Livestream-Event, das er sich ausdachte und in dessen Rahmen er Geld für einen wohltätigen Zweck sammelt.

Zuletzt spielt shroud vor allem den neuen Hero-Shooter Marvel Rivals. Hier seht ihr, was euch in dem Spiel erwartet:

shroud ist primär für sein begnadetes Aim bekannt, das er regelmäßig in seinen Streams unter Beweis stellt. Egal, ob CS2, Valorant, Fortnite oder das neue Marvel Rivals, shroud schießt in jedem Shooter überdurchschnittlich präzise.

