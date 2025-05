Ein Shooter auf Steam wird gratis, nachdem Spieler vor 3 Jahren Geld dafür zahlten – Jetzt haben Betroffene die Chance auf eine Rückerstattung

Ein Shooter auf Steam, der zum Release kostenpflichtig war, wird jetzt Free-to-play. Spieler, die ihn kauften, bekommen ihr Geld zurück.

Um welches Spiel geht es? Thunder Tier One ist ein realistischer Taktik-Shooter von Krafton (PUBG), der in der Top-Down-Perspektive gespielt wird und im Dezember 2021 veröffentlicht wurde.

Die Spieler sind dabei Teil einer Gruppe von Elite-Soldaten, die eine Terroristenorganisation stoppen müssen.

Zur Erfüllung der Missionen stehen verschiedene Waffen, Ausrüstungsgegenstände und taktische Fähigkeiten zur Verfügung.

Trotz der Spielweise in der Vogelperspektive ist die Sicht der Spielfiguren in Thunder Tier One stark eingeschränkt. Sie können nur ihre unmittelbare Umgebung sehen. Das macht überlegtes und taktisches Vorgehen wichtig.

So kam das Spiel an: Das Spiel hatte bei den Spielern stets einen schwierigen Stand und konnte auf Steam nur ausgeglichene Reviews vorweisen. Zu den Kritikpunkten der Spieler zählten etwa die KI-gesteuerten Teamkollegen im Singleplayer-Modus, denen Intelligenz fehlte. Außerdem wurde oft die schlechte Performance kritisiert.

Nach dem schwierigen Release und den stetig sinkenden Spielerzahlen stellte Krafton frühzeitig den Support des Spiels ein. Das letzte Update erschien im August 2022, im Oktober 2023 wurden dann die Multiplayer-Server abgeschaltet. In den vergangenen 12 Monaten spielten durchschnittlich 3-4 Spieler auf Steam (via SteamCharts). Der Shooter war eigentlich tot.

Entwickler machen Shooter kostenlos, bieten Rückerstattungen an

Was passiert jetzt bei Thunder Tier One? Am 8. April 2025 gaben die Entwickler bekannt, dass Thunder Tier One auf ein Free-to-play-Modell umgestellt und dann kostenlos spielbar sein wird. Die Umstellung erfolgte am 12. Mai 2025 (via Steam).

Zudem versprachen die Entwickler, dass Spieler, die das Spiel beim Release im Jahr 2021 gekauft haben, ihr Geld zurückbekommen:

“Aus Fairnessgründen haben wir für alle, die das Spiel bereits gekauft haben, in Zusammenarbeit mit unserem Publisher eine Rückerstattungsmöglichkeit zur Verfügung gestellt. Ab dem Übergangsdatum können alle Spielerinnen und Spieler, die Thunder Tier One gekauft haben, eine Rückerstattung über den Steam-Support beantragen. Die Rückerstattung wird unabhängig vom Kaufdatum oder der Spielzeit möglich sein, damit alle betroffenen Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit haben, eine Entschädigung zu erhalten.”

Die Entwickler merken allerdings in neueren Meldungen an, dass es derzeit Schwierigkeiten bei den Rückerstattungsmaßnahmen gibt. Einigen Spielern wird ihre Rückerstattung abgelehnt. Man arbeite jedoch mit Steam zusammen, um das Problem zu beheben.

Spielerzahlen steigen um 2.600 %, aber neue Updates gibts trotzdem nicht

Wie geht es nach der Umstellung weiter? Thunder Tier One konnte seit der F2P-Umstellung die Spielerzahlen um 2.600 % steigern und hatte in den vergangenen 30 Tagen durchschnittlich 118 Spieler. Dieser Durchschnitt wird jedoch von den alten Zahlen nach unten gezogen, weil die Umstellung erst wenige Tage her ist und die schwachen Spielerzahlen vor der Umstellung einbezogen werden.

Am Mittwoch, dem 14. Mai 2025, erfreute sich Thunder Tier One sogar an über 1.800 gleichzeitig aktiven Spielern. Die Entwickler betonten jedoch bereits in früheren Mitteilungen, dass der Shooter auch nach der Umstellung keine Updates oder neuen Inhalte erhalten werde. Das Spiel ist abgeschlossen.

