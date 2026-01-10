Ein Shooter auf Steam wirft euch mit anderen Spielern in die Wüste, doch wie im Sci-Fi-Film Mortal Engines habt ihr eine mobile Festung. In einem neuen Trailer verraten die Entwickler, wann SAND: Raiders of Sophie erscheinen soll.

Wann soll das Spiel erscheinen? Kennt ihr noch Mortal Engines? Auch wenn der Film von Peter Jackson nicht sonderlich beliebt war, gibt es viele Fans der Buchvorlage. Das liegt wohl auch am Konzept: In einem Endzeit-Szenario sind Menschen auf mobilen Festungen unterwegs und müssen überleben.

Dieses Konzept nimmt sich auch der Shooter SAND: Raiders of Sophie. In einem neuen Trailer verriet man endlich, dass das Spiel im März 2026 erscheinen soll. Zusätzlich zu Steam soll das Spiel auch auf der PS5 und der Xbox Series X|S erscheinen. Obwohl es ein Extraction-Shooter ist, bekämpft ihr euch nicht nur mit herkömmlichen Waffen.

Den neuen Trailer könnt ihr hier sehen:

Ihr seid nicht die einzigen Piraten in der Wüste

Was ist SAND: Raiders of Sophie für ein Spiel? Die Spielwelt findet in einer recht trostlosen Endzeit-Wüste statt. In einer alternativen Zeitlinie im Jahr 1910 kehren Menschen auf einen verwüsteten Planeten zurück, um Ressourcen und andere Reichtümer zu ergattern.

Im Kern ist das Spiel ein PvPvE-Extraction-Shooter, also ähnlich wie ARC Raiders. Allein oder zusammen mit anderen Spielern müsst ihr die Welt erkunden und Ressourcen sammeln, aber ihr müsst euch auch vor Zombies oder anderen Spielern verteidigen. Dafür habt ihr nicht nur klassische Waffen zur Auswahl.

Das Highlight des Spiels sollen die mobilen Festungen sein, die stark an Mortal Engines erinnern. Diese müsst ihr selbst steuern und reparieren. Mit ausgerüsteten Kanonen könnt ihr die Festungen anderer Spieler attackieren. Wie für Extraction-Shooter üblich, müsst ihr aber auch entkommen, bevor andere Spieler euch erledigen können. Seid ihr gestorben, habt ihr alles verloren.

Wie kommt der neue Trailer bei den Spielern an? Unter den Kommentaren des YouTube-Videos scheint sich die Mehrheit endlich auf den Release zu freuen, immerhin wurde das Spiel schon vor ein paar Jahren angekündigt. Eine einzige Skepsis findet sich in den Kommentaren nur bezüglich der Performance. Die schien in der Beta und in Playtests laut den Kommentaren nicht immer stabil gewesen zu sein.

