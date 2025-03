Ein Shooter auf Steam ist angeblich ein Virus, Spieler schlagen Alarm und fordern mehr Sicherheit

Wie reagieren Spieler darauf? Obwohl Steam die Demo mittlerweile aus seinem Shop entfernt hat, ist das Spiel immer noch zu finden. In einem weiteren Reddit-Post regen sich mehrere User darüber auf, dass es die Demo zunächst durch den Verifizierungsprozess von Steam geschafft hat und es die Demo überhaupt gab. Sie sehen die Betreiber von Steam in der Verantwortung, bei jedem einzelnen Spiel zu prüfen, ob es Schadsoftware enthält.

Und tatsächlich: Ein User entdeckt in den heruntergeladenen Dateien eine Malware. Diese liest wohl die Daten der Opfer aus und späht so beispielsweise Passwörter aus. Die Schadsoftware soll von einigen Virenprogrammen unentdeckt bleiben, da sie die Tools sehr schnell ausgeführt und selbst beendet werden, bevor sie entdeckt werden. Der Windows Defender, der standardmäßig bei Windows installiert ist, soll ihn dagegen erkennen.

Was ist so gefährlich an dem Spiel? In einem Reddit-Thread schlagen Spieler Alarm, weil der Shooter Schadsoftware enthält. Auf Steam gibt es mittlerweile nur noch den Hinweis, dass die Demo nicht mehr im Steam-Shop verfügbar ist. Doch auf der offiziellen Seite kann Sniper: Phantom’s Resolution noch heruntergeladen werden.

