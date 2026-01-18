In Marvel Rivals ist die 6. Season gestartet. Das hat für einen kräftigen Spielerschub gesorgt. Vor allem der neue Charakter Deadpool dürfte ein Grund dafür sein.

Wie sehen die Spielerzahlen aus? Nach seinem Start am 1. Dezember 2024 und seiner höchsten Spielerzahl im Januar 2025 spielten die letzten Monate im Schnitt täglich rund 100.000 Spieler über Steam den Heldenshooter. Zum Start neuer Seasons stiegen die Zahlen immer wieder kurz an, um danach wieder zu sinken.

Zum Start der 6. Season sind die Spielerzahlen so hoch wie lange nicht mehr: Am 6. Januar 2026 spielten über Steam mehr als 200.000 Personen den Shooter (laut SteamDB). Das letzte Mal lagen die Zahlen im Mai 2025 so hoch.

Wichtig ist jedoch, dass der Shooter sowohl auf der PS5 als auch auf der Xbox ebenfalls verfügbar ist. Die gesamten Spielerzahlen dürften daher noch um einiges höher liegen. Zum Release sollen die Spielerzahlen sogar weltweit angeblich bei 20 Millionen gelegen haben.

Was ist das für ein neuer Charakter? Zur Heldenauswahl ist Deadpool frisch dazu gekommen und er spielt sich völlig anders als die anderen Charaktere. Normalerweise muss man zum Beginn des Matches einen Charakter und eine feste Rolle wählen und sich für einen Supporter, Tank oder Damage Dealer entscheiden. Deadpool kann hingegen jederzeit die Rolle wechseln.

Dadurch spielt er sich dynamischer als andere Charaktere, wo man den kompletten Charakter wechseln muss, wenn man die Rolle tauschen möchte.

Mittlerweile ist der Shooter auf Steam „größtenteils Positiv“ (78 %) bei mehr als 350.000 Rezensionen. Viele Spieler kritisieren vor allem das schlechte Matchmaking und mögliche Bot-Matches.

Marvel Rivals ist ein Hero-Shooter, in dem man sich mit bekannten Charakteren aus Comics, Filmen und Serien in verschiedenen Modi bekämpft. Die spielbaren Helden sind dabei in 3 Rollen unterteilt. Wir zeigen euch alle aktuell spielbaren Helden in einer Übersicht: Marvel Rivals: Alle Charaktere und Helden, die ihr aktuell spielen könnt