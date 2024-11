Shooter auf Steam setzt voll auf atmosphärisches Gameplay, verbindet Realismus mit purem Horror

Der Extraction-Shooter Beautiful Light möchte Spieler mit seiner düsteren Atmosphäre und realistischem Gameplay in den Bann ziehen.

Um welchen Shooter gehts? Beautiful Light. Das ist ein Extraction-Shooter in der First-Person-Perspektive mit PvPvE, der 2025 auf Steam erscheinen soll. Das Spiel wird von dem Indie-Studio „Deep Worlds“ entwickelt, dessen CEO Eric „Aherys“ Rajot als E-Sportler in Ubisofts Taktikshooter Rainbow: Six Siege tätig war.

Das bisher veröffentlichte Gameplay von Beautiful Light erinnert an einen Mix aus S.T.A.L.K.E.R. und Escape from Tarkov. Es hat einen realistischen Fokus, kombiniert das jedoch mit mysteriösen Ereignissen und Monstern in einer postapokalyptischen Welt.

Die Entwickler des Extraction-Shooter wollen den Fokus auf immersives Gameplay und Horror legen. Passend dazu trefft ihr nicht nur andere Spieler, sondern auch Monster und anormale Kreaturen, die euch an den Kragen wollen.

Extraction-Shooter mit asymmetrischen Gameplay wie Dead by Daylight

Worum geht es in dem Spiel? Ihr seid Operatoren, die ausgesendet werden, um geheimnisvolle Artefakte zu bergen. Auf jeder Map gibt es ein Artefakt, das ihr finden, einsammeln und gegen andere Spieler verteidigen müsst. Dabei agiert ihr in Trupps, bestehend aus drei Spielern.

Auf einem Server gibt es insgesamt 6 Trupps. Das heißt, ihr könnt auf bis zu 15 verfeindete Operatoren treffen, die ebenfalls Jagd auf das Artefakt machen. Außerdem gibt es 6 Anomalien. Das sind mysteriöse Monster, die versuchen, die Menschen am Extrahieren des Artefakts zu hindern. Diese Anomalien werden ebenfalls von Spielern gesteuert.

Um an das Artefakt zu kommen, müsst ihr verschiedene Schritte abschließen – wie das Ausdrucken einer Keycard oder das Anschalten des Stroms. Habt ihr das Artefakt in eurem Besitz, müsst ihr mittels eines Helikopters von der Map fliehen.

Zum vollständigen Release soll Beautiful Light zudem ein Auftragnehmer-System bekommen, mit dem ihr verschiedene Missionen annehmen und abschließen könnt.

Wie will das Spiel so atmosphärisch sein? Beautiful Light will besonders immersiv und atmosphärisch sein. Hier spielt vor allem das Sounddesign eine entscheidende Rolle. So soll es beispielsweise Atemgeräusche, einen Herzschlag und realistische Schrittgeräusche geben.

Da die Entwickler bereits verschiedene Content-Creator zu ersten Tests einluden, lässt sich anhand des auf YouTube gezeigten Gameplays grob erahnen, wie atmosphärisch das Spiel tatsächlich ist.

Wichtig für die Immersion ist auch die Absprache und das taktische Vorgehen im Team. Die Kämpfe mit anderen Spielern sollen sehr intensiv und schnell vorbei sein. Zwar könnt ihr eure Mitspieler bis zu 3x wiederbeleben, doch ein Durchlauf ist schnell vorbei, wenn euer gesamter Trupp fällt. Ihr müsst also besonders aufmerksam sein, denn in Beautiful Light kann an jeder Ecke eine Gefahr lauern.

Sollte Beautiful Light 2025 tatsächlich einen erfolgreichen Release feiern und gut bei den Spielern ankommen, ist der Extraction-Shooter vielleicht ein Kandidat für unsere Liste mit Spielen wie Escape from Tarkov: 7 Spiele auf Steam, die ihr spielen solltet, wenn ihr Escape from Tarkov mögt