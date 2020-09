Der „Midas Flopper“-Fisch in Fortnite ist extrem wertvoll und alle wollen ihn finden. Doch was macht den Fisch in Season 4 so gut?

Um diesen Fisch geht es: In den Spieldaten von Season 4 in Fortnite wurde der Midas Flopper bereits gefunden. Einmal gesehen, vergisst man diese besondere Gattung nicht so schnell, denn das Aussehen ist besonders. Midas Flopper hat schwarze Haare (ja, echt), eine Narbe, die oberhalb und unterhalb des Auges zu sehen ist, Tattoos, goldene Flossen und als weiteres Highlight trägt er eine Krawatte.

Ihr merkt schon, ein ganz typisches Aussehen für einen Fisch ist das nicht. Dennoch ist Midas Flopper jetzt schon in Season 4 total beliebt. Aber was macht ihn so gut?

Was kann er? Seine Eigenschaften machen den Midas Flopper so wertvoll. Wie Dataminer berichten, soll der Fisch euer Inventar „legendär machen“. Unklar ist, ob er euch bei leerem Inventar dann zufällig legendäre Waffen schenkt oder ob nur das, was ihr im Inventar habt, auch wirklich legendär wird. Egal wie es funktioniert, das ist eine starke Funktion und die macht den Fisch jetzt schon so beliebt und wertvoll, dass jeder ihn haben will.

Midas Flopper Fisch finden – geht das überhaupt?

Das ist das Problem: Wer auf YouTube nach Guides zum Finden von Midas Flopper sucht, findet vor allem eins: Vielversprechende Videos, die den Fisch aber letztendlich nicht fangen.

Viele sagen, wie einfach man Midas Flopper findet, doch keiner findet ihn.

Entweder ist der Fisch also super selten und es konnte noch niemand auf Video festhalten, wie er ihn fing. Oder man folgt einem zweiten Verdacht der Spieler. Viele glauben, dass es den Fisch noch gar nicht im Spiel zu finden gibt. Wir sind jetzt also darauf gespannt, wann es den ersten echten Videobeweis für die Existenz dieses Fisches gibt.

Manche behaupten, man fände Midas Flopper am Pier von Sweaty Sands. Dafür müsste man aber seine Angelrute aufwerten. Wirkliche Beweise von Spielern, die den Fisch fanden, gibt es aber bisher noch nicht.

Will Epic seine Spieler nur trollen oder kommt der Fisch noch später in Season 4 ins Spiel, was meint ihr?