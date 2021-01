Sea of Thieves mit höchsten Spielerzahlen nach Steam-Start – Lohnt sich das MMO nun?

Sea of Thieves kann aktuell einen starken Spielerzuwachs auf Steam verzeichnen. Lohnt es sich daher jetzt, in das Piraten-MMO einzusteigen?

Wie steht es derzeit um Sea of Thieves? Nach dem Steam-Launch des Piraten-MMOs am 3. Juni 2020 mit 66.632 gleichzeitigen Spielern (laut Steamcharts) ging die Anzahl der Spieler zunächst bis einschließlich Oktober wieder zurück.

Seit November zeigt sich aber wieder ein starker Zuwachs. Im November stieg die Zahl der gleichzeitig aktiven Spieler über Steam um 4.426, in den vergangenen 30 Tagen waren es sogar 4.488. Das entspricht einem Peak von 52.916 Spielern.

Selbst die Bewertungen auf Steam steigen und liegen aktuell bei 91 % der 11.968 in den letzten 30 Tagen abgegebenen Rezensionen.

Sea of Thieves ist auf Steam ein Hit.

Ein Piraten-MMO das einfach Spaß macht

Was sagen die Spieler? Wir fassen hier ein paar neuere Stimmen von Spieler für euch zusammen, die mindestens 100 Spielstunden in Sea of Thieves aufweisen können:

El_Kiki_Mac meint: „Wenn ihr auf der Suche nach einem Spiel seid, das euch mit Charme und Action in seinen Bann zieht, seid ihr hier genau richtig. Es ist großartig, um mit langjährigen Freunden zu spielen oder neue Mannschaftskameraden zu finden.“

W͜͡i͜͡n͜͡d͜͡r͜͡y͜͡n erklärt: „Dieses Spiel kann von intensiv und herzzerreißend bis hin zu chillig und entspannt gehen. Denkt daran, Freunde mitzubringen, oder findet welche.“

Mateo420 schreibt: „Dieses Spiel ist so lustig und erstaunlich! Es bietet endlose Stunden Spaß. Es ist besser mit einer Mannschaft, aber immer noch spaßig, wenn man solo unterwegs ist.“

BlindPilot hat allerdings ein Problem mit Cheatern: „Leider kann ich dieses Spiel nicht empfehlen, vor allem wegen des Mangels an Anticheat… es ist nicht ungewöhnlich, dass man von Spielern erschossen wird, die man nicht sehen kann, dass explosive Fässer auf euer Schiff gespawnt werden und Spieler vom Boden ins Krähennest springen können. Wenn euch das alles nichts ausmacht, könnt ihr es aber gerne kaufen.“

Was hat sich in den letzten Monaten im Spiel getan? Sea of Thieves bekommt regelmäßig Updates spendiert. Nach dem Steam-Start am 3. Juni 2020 kam folgendes hinzu:

Haunted Shores – Das Update führte den untoten Captain Flameheart ein, der in einer neuen Begegnung mit seiner Armada an Geisterschiffen den Spielern das Leben schwer macht. Die Geisterschiffe sind eine permanente Bedrohung im Spiel.

Alpha der Custom Server wurden angekündigt – Sea of Thieves soll bald Custom Server bekommen, welche Spieler selbst aufsetzen dürfen, um beispielsweise Abenteuer nur mit Freunden zu erleben. Den Anfang macht eine Alpha, die in Kürze beginnen sollte.

Ashen Winds – Dieses Update setzt die Saga rund um Captain Flameheart fort. Vier neue, untote Gegner tauchen auf, denen ihr euch stellen müsst. Zudem wurden neue Pets hinzugefügt und die Steuerung mit nur einem Analog-Stick hinzugefügt.

Vaults of the Ancients erschien im September für Sea of Thieves.

Vaults of the Ancients – Mit diesem Update kamen unter anderem Hunde als neue Haustiere ins Spiel. Zudem könnt ihr jetzt verborgene Schatzkammern suchen, für die ihr erst die zugehörigen Schlüssel braucht.

Fate of the Damned – Dieses Update brachte die Feinde „Shadow of the Fate“ mit sich, die sich über die Meere ausbreiten. Ihr müsst herausfinden, woher sie kommen und was es mit ihrem Auftauchen auf sich hat. Neu hinzu kamen auch untote Pets.

Festival of Giving – Das letzte Update des Jahres 2020 brachte das Weihnachts-Event mit Geschenken mit sich. Darunter winterliche Kostüme und Pets.

Lohnt sich Sea of Thieves jetzt?

Das Piraten-MMO bietet jede Menge Content und bekommt regelmäßig neue Inhalte spendiert. Spieler finden es richtig gut, gemeinsam mit Freunden als Piraten die Meere unsicher zu machen. Gerade zum Steam-Weihnachts-Sale kamen wieder viele neue Spieler hinzu.

Wollt ihr auch als Pirat unterwegs sein, gegen Untote und andere Piraten kämpfen und euer eigenes Schiff mit Freunden kommandieren, dann lohnt sich definitiv ein Blick auf Sea of Thieves.

Sea of Thieves zählt bei MeinMMO zu den 5 besten Segel-MMOs für Piraten und Seefahrer – Stand 2021.