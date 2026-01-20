In Scrubs gab es viele Pärchen, doch euch konnten im Community-Ranking nur 3 wirklich überzeugen

Die Comedyserie Scrubs hat nicht nur viele ikonische Figuren, auch die Paare in der Serie haben für viele Fans einen Kultstatus. Wir haben euch gefragt, was euer Lieblingspärchen ist, und ihr habt 3 klare Favoriten.

Am 12. Januar haben wir euch in einer Liste gezeigt, welche Paare in Scrubs nach Suchvolumen die beliebtesten waren. Im Zuge dessen haben wir euch auch noch einmal gefragt, welches Paar für euch zu den Favoriten gehört. 1638 Nutzer (Stand: 19.01.2026, 12:40) haben abgestimmt und aus 13 Paaren (nicht immer offiziell) gewählt.

Die Top-5 ist ziemlich eindeutig, doch bevor wir zu den Siegern gehen, zeigen wir euch hier einmal die vorherigen Plätze:

13. Elliot und Dan (0 %, 1 Stimme)

12. Elliot und Keith (1 %, 10 Stimmen)

11. Dr. Cox und Carla (2 %, 25 Stimmen)

10. J.D. und Jordan (2 %, 26 Stimmen)

9. Denise und Drew (2 %, 29 Stimmen)

8. J.D. und Kim (2 %, 29 Stimmen)

7. Hausmeister und Lady (4 %, 71 Stimmen)

6. Ted und Gooch (5 %, 74 Stimmen)

5. Dr. Kelso und Muffins (7 %, 108 Stimmen)

Bob Kelso ist am Anfang der Serie noch ein ziemlich fieser Kerl, der wie ein herzloser Chef wirkt. Doch im Verlauf der Serie taut er immer mehr auf und zeigt auch seine liebenswürdige Seite.

In Staffel 6 eröffnet im Krankenhaus ein Coffee-Shop, und nachdem Kelso in den Ruhestand geht, müssen sich die Fans nicht lange von ihm verabschieden. Ab Staffel 7 ist er nämlich regelmäßig als Gast zu sehen, weil er lebenslang Muffins gewonnen hat. Die holt er sich auf fleißig ab, weshalb ihr dieses Pärchen wohl auf Platz 5 gewählt habt.

Es könnte aber auch daran liegen, dass die vorherigen Plätze nicht sonderlich überzeugend waren.

4. Turk und Carla

Turk und Carla sind wohl das beständigste Paar in Scrubs. Ja, sie hatten Probleme und Konflikte, doch seit der ersten Folge herrscht zwischen den beiden eine schöne Chemie. Dabei bietet Carla ihrem Ehemann regelmäßig Paroli und auch wenn sie sich gerne über den Quatsch von Turk lustig macht, kann sie auch gut daran teilnehmen.

In vielen emotionalen und traurigen Momenten zeigten die beiden, wie sehr sie füreinander da sind, und auch für viele gute Gags wird ihre Beziehung genutzt. Man denke etwa an die Fusion der beiden in der Fantasy-Episode (Staffel 7, Folge 11)

3. J.D. und Elliot (16 %, 266 Stimmen)

Deutlich chaotischer als Platz 4 ist die Beziehung zwischen J.D. und Elliot. Schon in der ersten Episode verliebt sich J.D. in seine Kollegin, doch daraus entsteht ein Sitcom-typisches Wechselspiel. Mal sind sie zusammen, mal macht eine Person Schluss, mal ist jemand auf jemand anderen eifersüchtig.

Trotz dieses Klischees stimmt die Chemie der beiden auch 8 Staffeln lang. Obwohl sie sich gegenseitig das Herz gebrochen haben, blieben sie meistens Freunde, die immer füreinander da waren. Die erfolgreiche Beziehung am Ende ist dann eine große Belohnung für die Fans und das Finale der 8. Staffel ein emotionales Erlebnis.

2. Dr. Cox und Jordan (21 %, 337 Stimmen)

Ähnlich wie Kelso ist Jordan anfangs ein ziemlich fieser Charakter, der nur Chaos in den Krankenhausalltag bringt. Auch die Beziehung mit Dr. Cox wird negativ dargestellt. Doch Scrubs schafft es, diese langsam immer weiter auszubauen. Man merkt, dass die beiden immer noch Gefühle füreinander haben und sie zum Schluss auch ein ungewöhnliches, aber liebenswertes Paar darstellen.

Ein großes Highlight sind aber auch die fiesen Momente der beiden. Wenn sich Dr. Cox und Jordan zusammentun, um jemand anderen fertigzumachen, dann merkt man direkt, dass sich die beiden ähnlicher sind, als sie es zugeben würden.

1. Turk und J.D. (33 %, 544 Stimmen)

Wie kann es anders sein, Turk und J.D. sind für ein Drittel von euch auf Platz 1. Klar, sie sind offiziell kein Pärchen, aber kaum ein Paar hat so viele Momente in Scrubs wie die beiden. Die Beziehung der beiden besteht nicht einfach nur aus unzähligen Gags und lustigen Momenten, sie ist oftmals auch emotional und lehrreich.

Wenn es sein muss, macht der eine dem anderen eine Ansage, und das sorgt innerhalb der Serie nicht nur für die einzelnen Figuren zu einer starken Charakterentwicklung, sondern auch in der Beziehung der beiden. Sie sind liebenswert, ikonisch und auch ausgearbeitet. Ein Aspekt, den viele Serien mit richtigen Paaren nicht schaffen.

Zum Schluss bleibt nur zu sagen: It’s guy love, between two guys.

Wie es all den Beziehungen in den Jahren ergangen ist, kann man schon bald selbst sehen. Im Februar geht es nach über 15 Jahren mit Scrubs weiter und viele bekannte Gesichter kehren zurück. Alles, was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr hier bei uns: Scrubs-Revival: Trailer, Cast, Release – Alle Infos zur Fortsetzung der Kultserie