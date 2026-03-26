D&D-Fan erhält ein bittersüßes Erbe, verliert seinen Schwiegeropa, aber erbt dafür seine alten Schätze

Ein Spieler von Dungeons & Dragons wurde mit dem Erbe eines verstorbenen Familienmitglieds überrascht, womit er selbst gar nicht gerechnet hat. Während er sich über die Tabletop-Schätze freut, bedauert er eine Sache jedoch zutiefst.

Was sind das für Schätze? Der D&D-Fan und Redditnutzer Revolutionary-Toe-58 präsentiert der Community, welche besonderen Schätze er von dem Opa seiner Frau, also seinem Schwiegeropa, geerbt hat.

In dieser Sammlung steckt eine Reihe von Regelwerken zu Dungeons & Dragons, darunter auch Advanced D&D und Star Frontiers, alte Würfelsets, modulare Dungeonmaps, eingepackte Miniaturen und ein noch verschweißtes Sammelkartenset aus 1991. Auf den Bildern nicht zu sehen, aber auch Teil der vererbten Sammlung, seien über 1.000 handbemalte Miniaturen aus den Jahren zwischen 1979 und 1991.

Hier könnt ihr die Schatzkiste voller Erbstücke sehen:

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„Er wird sehr vermisst – aber das ist die coolste Sammlung, die man geschenkt bekommen kann”, schreibt der Poster, „Ja, ich gebe an, aber ich musste einfach was dazu posten, um zu zeigen, wie krass der Opa meiner Frau war!”

Die Community von Dungeons & Dragons wirkt mindestens genauso beeindruckt wie der Fan selbst. Neben dem Tod eines geliebten Familienmitglieds trübt allerdings eine weitere Erkenntnis die Freude über diesen Fund.

Eine Erkenntnis, die leider zu spät kommt

Was betrübt die Situation noch mehr? Auf die Frage des Redditnutzers amccaffe1, ob der Poster jemals mit seinem Schwiegervater gemeinsam D&D gespielt habe, muss dieser bedauerlicherweise zugeben, dass er gar nicht wusste, dass dieser zu Lebzeiten ein D&D-Fan war.

„Ich hatte absolut keine Ahnung, dass er sich dafür interessierte”, schreibt dieser als Antwort, „Das macht all das so traurig.”

Trotzdem bleiben die D&D-Schätze ein würdiges Erinnerungsstück, das man weiterhin sehr wertschätzen kann und sollte.

Wie reagiert die Community auf den eigentlichen Inhalt des Schatzes? Die alten Bücher sowie das Zubehör machen die Spielerschaft von Dungeons & Dragons auf Reddit absolut nostalgisch. Einige von ihnen sind genau mit diesen Regelwerken in das Spiel eingestiegen, andere sind einfach beeindruckt, was für einen Wert das Erbe beherbergen könnte.

Star Frontiers wird von verschiedenen Spielern hervorgehoben, weil es für die einen als eines ihrer Lieblings-Sci–Fi-Games gilt und andere besonders die Alien-Spezies lieben, die das Spiel bot. Aber auch die anderen Regelwerke wecken Kindheitserinnerungen vieler Spieler, wie auch bei Sorry_Analysis8628:

„Ich hatte früher die alten D&D-Boxsets, als ich ungefähr 11 bis 12 Jahre alt war, deswegen erkenne ich viel von dem Zeug. In diesen Bildern steckt für mich ganz viel Nostalgie drin.”

Auf den Hinweis von Survove1014, dass der Poster wirklich wertvolle Stücke geerbt hat, antwortet dieser jedoch, dass die geerbten Dinge mehr sind, als „nur Bücher und Würfel”, sondern ein großer Teil seiner Kindheit und seines jungen Erwachsenenalters. Bis heute haben diese Schätze eine viel größere Bedeutung als der eigentliche Geldwert.

Das erkennt auch AjayRedonkulus: „Klingt so, als seien die Sachen bei der richtigen Person gelandet.”

Es kann immer wieder vorkommen, dass alte D&D-Schätze an jüngere Generationen weitergereicht werden, so wie auch im Fall einer weiteren D&D-Spielerin. In ihrem Fall hatte sie aber das Glück, die alten Sachen ihrer Oma noch persönlich geschenkt zu bekommen. Die Community muss ihr jedoch erst erklären, wie besonders die Geste tatsächlich ist, denn nicht alle Menschen aus den 80ern gingen mit D&D so entspannt um wie sie: Eine Oma findet ihre alten Figuren und Bücher zu Dungeons & Dragons, schenkt sie ihrer Enkelin, die damit die Community neidisch macht