Dass New World gerade so mit Warteschlangen zu kämpfen hat, liegt auch daran, dass Amazon den deutschen Markt vollkommen unterschätzt hat. Gerade hier wurden viele neue Server eröffnet und die Warteschlangen sind besonders lang:

Falls ihr schummelt und den AFK-Timer umgeht, wie genau geht ihr da vor? Welche Tricks habt ihr in petto? Schreibt es, wenn ihr möchtet, in unsere Kommentare.

So könnt ihr abstimmen: In unserem Umfrage-Tool könnt ihr eure Stimme abgeben und uns verraten, ob ihr eher fair zu anderen Spielern seid oder doch lieber schummelt.

Schummelt ihr dann – etwa mit Auto-Run oder indem ihr eine Taste festklemmt – um dem AFK-Kick zu umgehen? Oder verlasst ihr brav das Spiel und stellt euch wieder in der Warteschlange an? Das möchten wir gerne von euch wissen.

Doch egal, ob es sich um New World, WoW Classic oder dem kürzlich erfolgten Ansturm auf Final Fantasy XIV handelt, in fast jedem MMO kam es schon zu langen Warteschlangen. Wer einmal in einer solchen Schlange steht, muss teilweise Stunden warten, bis er auf die Server kommt.

Was ist das Problem? New World ist gerade erschienen und kämpft mit sehr langen Warteschlangen. Inzwischen wurden sogar über 35 neue Server allein für die deutschen Spieler eröffnet.

