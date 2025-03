Schnäppchenalarm für Pokémon-Fans! Wunderschöner Controller im Pikachu-Design stark reduziert

Holt euch bei Amazon den ergonomischen und niedlichen Controller im Pikachu-Design. Durch den Amazon Spring Sale ist er jetzt günstiger denn je.

Ihr liebt Pikachu seit eurer Kindheit oder habt bereits selbst Kinder, die das ikonische Pokémon spitzenmäßig finden? Dann seht euch den kabellosen PowerA-Controller an, der bestens für alle Nintendo Switch-Modelle geeignet ist und ergonomisch in der Hand liegt. Der Rabatt beträgt 35 Prozent, also nutzt schnell das geniale Frühlingsangebot bei Amazon.

Eigenschaft Details Modell Kabelloser PowerA-Controller Farbe/Design Ekstatisches Pikachu Kompatibilität Nintendo Switch OLED-Modell, Nintendo Switch Lite Verbindung Bluetooth Analogsticks Präzise abgestimmte Analogsticks D-Pad D-Pad in voller Größe Tasten ABXY- und Schulterknöpfe Erweiterte Gaming-Tasten Zwei belegbare Tasten Ergonomisches Design Ja LED-Anzeige Für Spielernummer, Tastenbelegung und Warnung bei niedrigem Batteriestand Batteriebetrieb AA-Batterien – bis zu 30 Stunden Spielzeit

Ein Controller im Pikachu-Design

Der PowerA-Controller sieht im Pikachu-Design einfach herzerwärmend aus. Es gibt aber sogar noch mehrere Variationen, für die ihr euch entscheiden könnt. Unter anderem im Retro- oder Mario-Design.

Der perfekte Controller für lange Sessions auf der Nintendo Switch

Mit seiner Bluetooth-Verbindung bietet er euch die Freiheit, ohne störende Kabel zu spielen und euch vollständig auf das Spielgeschehen zu konzentrieren. Spielt jetzt überall tolle Nintendo Switch-Highlights.

Neben Pokémon empfehle ich euch Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition. Generell ist die gesamte Xenoblade-Reihe ein exklusives und episches Fest auf der Nintendo Switch, das jeder von euch gespielt haben sollte, der sich für JRPGs interessiert.

Präzise Analogsticks und erweitere Gaming-Tasten

Die präzise abgestimmten Analogsticks sind wie gemacht für geschmeidige Bewegungen und schnelle Reaktionen. Ihr werdet spüren, wie jeder Befehl mit spektakulärer Genauigkeit umgesetzt wird.

Ein besonderer Höhepunkt sind die erweiterten Gaming-Tasten. Zwei belegbare Tasten ermöglichen es euch, eure Steuerung individuell anzupassen und so einen strategischen Vorteil im Spiel zu erlangen.

Sowohl Ergonomie als auch Design überzeugen

Die Ergonomie ist spitzenmäßig, was viele Bewertungen auf Amazon beweisen. Der Controller liegt angenehm in der Hand und reicht locker für lange Spielrunden.

Die LED-Anzeige informiert euch stets über die Spielernummer, die aktuelle Tastenbelegung und warnt euch rechtzeitig bei niedrigem Batteriestand. So bleibt ihr immer im Spielgeschehen und könnt euch voll auf eure Missionen konzentrieren.

Der PowerA-Controller wird mit AA-Batterien betrieben und bietet eine starke Spielzeit von bis zu 30 Stunden. Das bedeutet ununterbrochenen Spielspaß ohne lästige Unterbrechungen – perfekt für lange Gaming-Sessions am Wochenende oder spannende Multiplayer-Abende mit Freunden.

Entdeckt unsere abwechslungsreiche Welt der Technik auf der Deals-Seite. Ihr sucht nach mächtigen Grafikkarten, starken Gaming-PCs mit den aktuellen Generationen oder immersiven Spiele-Highlights? Hier erwartet euch eine breite Auswahl, die jedes Technikherz höher schlagen lassen. Schaut regelmäßig vorbei – so verpasst ihr garantiert keine attraktiven Schnäppchen und exklusiven Angebote.