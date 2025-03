Spieler fragt nach dem schlimmsten Level im Gaming, reißt in einer riesigen Diskussion alte Wunden auf

Auf Reddit diskutieren Gamer über das schlimmste Level aller Zeiten und ein berüchtigtes Tutorial ist besonders unbeliebt.

Was ist das für eine Diskussion? Ein Nutzer stellte auf reddit die Frage: „Welches Level hat in euch die meiste Wut ausgelöst? Bonuspunkte gibt es, wenn ihr deswegen das Spiel tatsächlich abgebrochen habt.“

Der Beitrag hat 1.200 Likes und fast doppelt so viele Leute haben darunter kommentiert. Der Top-Kommentar liefert auch gleich den Gewinner der Massen. Das mit Abstand schlimmste Level in der Geschichte des Gamings, zumindest laut Reddit, ist das Tutorial-Level in Driver.

Das Tutorial in Driver ließ einen Mann zum Helden werden

Das Spiel aus dem Jahr 1999 ist für sein Parkhaus-Tutorial berüchtigt: Reddit-Nutzer Bongo_Kickflip muss in seinem Kommentar, der 1.800 Likes hat, nicht einmal erklären, was das Tutorial so legendär schwierig macht.

Für alle, die nicht wissen, was es mit dem Tutorial in Driver auf sich hat:

Im Tutorial müsst ihr mit eurem Auto eine Vielzahl an Tricks ausführen. Die sind teils recht schwierig, werden im späteren Spielverlauf aber auch gar nicht wirklich benötigt.

Noch dazu seid ihr dabei in einem Parkhaus und müsst um die dicken Betonsäulen, die das Dach tragen, herum manövrieren.

Bei der Nennung von Driver erinnert sich ArmedMartian an einen echten Helden aus seiner Kindheit:

Es gab einen Typen bei der Arbeit meines Vaters, der dafür bekannt war, dass er das Tutorial bestehen konnte. Dieser verdammte Held hat sich am Wochenende die Speicherkarten der Kinder seiner Kollegen ausgeliehen, das Tutorial geschafft und sie dann am Montag zurückgegeben.

Welche Level werden von der Community noch erwähnt? Ein weiteres Level, das für Frust gesorgt hat, war das mit dem ferngesteuerten Helikopter in GTA Vice City. Da stimmen NikTh_ 1.300 Reddit-Nutzer zu.

Für den Nutzer DeathByToilet waren obendrein die RC-Missionen in GTA San Andreas besonders schlimm und haben bei ihm schlimme Erinnerungen an die Helikopter-Mission aus Vice City geweckt: „San Andreas’ Zero RC Mission hat mir Vice City PTSD gegeben, ehrlich f*ck die Helikopter-Missionen.“

mediocrityindepth nennt ein Level, das er bis heute nicht loswird: „Ich bin mir sicher, dass ich seitdem schwierigere Dinge geschafft habe, aber der Test für die International-A-Lizenz im originalen Gran Turismo lebt auch fast 30 Jahre später noch mietfrei in meinem Kopf.“

Ein Nutzer kommentiert: „Ich habe gesehen, wie mein Freund vor Wut das Spiel verlassen und beinahe seinen Controller quer durch den Raum geworfen hat – wahrscheinlich mindestens fünfmal, bevor wir alle A-Lizenzen geschafft haben.“

Was ist eurer Meinung nach das schlimmste Level der in der Geschichte der Videospiele? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.