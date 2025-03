7 nervige Begleiter im Gaming, die ihr am liebsten in der Wildnis zurücklassen würdet

Monster Hunter Wilds: Rüstkugeln farmen – So geht es am schnellsten

Das Problem: Sie kann sich kaum gegen die Angreifer wehren, schreit sofort um Hilfe (und das immer wieder), stirbt gerne mal und ist alles in allem das Paradebeispiel einer „Prinzessin in Nöten“.

Navi aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time

In vielen Spielen stellen uns die Entwickler NPC-Begleiter zur Seite. Sie werden Teil unseres Abenteuers und unterstützen uns auf verschiedene Art und Weise. Meist haben sie eine eigene Persönlichkeit, Fähigkeiten und Waffen. Gute Begleiter können den Gaming-Alltag erleichtern und bringen am besten noch eine eigene Geschichte mit.

Begleiter in Spielen sind häufig richtig hilfreich. In anderen Fällen nerven sie einfach nur. Die Gründe dafür sind vielfältig. In dieser Liste zeigen wir euch 7 Begleiter, die uns so richtig auf den Keks gehen.

