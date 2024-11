In Deutschland gibt es Haltestellen, an denen nie ein Bus hält – Und genau das macht sie so wertvoll

Scheinbushaltestellen sehen täuschend echt aus, doch ein Bus wird dort niemals halten. Dahinter steckt ein Konzept aus der Pflege von Menschen mit Demenz.

Bei dem Titelbild handelt es sich um ein Symbolbild via Pexels.

Was sind das für Haltestellen? Es geht hierbei um sogenannte Scheinbushaltestellen. Das sind realistische Nachbildungen von normalen Haltestellen. Oft findet sich dort sogar ein Fahrplan – auf einen Bus wartet man dort allerdings vergeblich.

Eine solche „Phantom-Haltestelle“ wurde jetzt neu in Hamburg Altona errichtet. In einem Thread der HOCHBAHN Hamburg auf X wird über das Konzept berichtet.

Gemütlich warten, statt orientierungslos umherirren

Was ist der Sinn der Haltestellen? Menschen mit Demenz verspüren oft einen Drang, irgendwohin zu gehen. Dabei kann es jedoch vorkommen, dass sie unterwegs vergessen, wohin die Reise eigentlich gehen sollte. Die Betroffenen müssen dann von Pflegekräften wieder eingesammelt werden.

Wie die HOCHBAHN erklärt, würden diese Menschen teilweise auch orientierungslos an Endhaltestellen aufgefunden werden (via X).

Die Schein-Haltestellen geben den Menschen mit Demenz einen sicheren Ort, an dem sie warten können – teilweise auch gemeinsam mit einer Betreuungs-Person. So auch bei der neuen Haltestelle im Garten einer Demenz-WG in Altona.

Auf X sind viele Menschen begeistert von der Idee. Ein Nutzer gesteht sogar, selbst schon einmal an so einer Haltestelle gewartet zu haben. Erst durch den Hinweis eine Mitarbeiterin habe er den Fehler bemerkt (via X).

Es gibt jedoch durchaus auch Kritik an dem Konzept. In einer Grundsatzstellungnahme des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen wird bemängelt, dass Menschen mit Demenz in ihrer Krankheit auf diese Weise nicht ernst genommen würden.

Zudem könnten die Haltestellen eher für Unruhe bei den Betroffenen sorgen, wenn sie vergeblich auf den Bus warten. Würden die Pflegekräfte dann „mitspielen“, könne dies den Wahn der Betroffenen noch verfestigen (via Internet Archive).

Aus Hamburg wird bislang jedoch positiv über die Haltestelle berichtet, sie werde oft und gerne benutzt (via X).

