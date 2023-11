Der Schöpfer der Pandaren verabschiedet sich nach 32 Jahren von Blizzard: „Es war nie nur ein Job“

Senior Art Director Samwise Didier hat nach 32 Jahren bei Blizzard seinen Ruhestand bekannt gegeben. Damit verlässt eine echte Legende das Unternehmen hinter WoW und Diablo.

Samwise Didier kam 1991 zu Blizzard, als das noch Silicon & Synapse hieß. Mehr als 32 Jahre lang hielt er dem Unternehmen die Treue und wirkte in dieser an so ziemlich jedem großen Titel mit: von The Lost Vikings über Warcraft, StarCraft und Diablo bis hin zu World of Warcraft.

Als bekennender Panda-Fan war Didier sogar persönlich für die Erschaffung der Pandaren im Warcraft-Universum verantwortlich. Was als Scherz begann, entwickelte sich zu einem echten Teil der Spiele. Doch hinter der freundlich aussehenden Fassade der Pandaren können Abgründe lauern.

Didier war jedoch nicht nur als Künstler und Art Director, sondern auch als Producer tätig und lieh dem ein oder anderen Charakter in Warcraft 3 und WoW seine Stimme.

Ob Diablo oder World of Warcraft: Samwise Didier hatte überall seine Finger im Spiel.

Wie sich ein Künstler um einen Job bewarb und eine Familie fand

Samwise Didier gab seinen Abschied am 10. November 2023 über X, ehemals Twitter bekannt. Dabei handelte es sich gleichzeitig um seinen letzten Arbeitstag. In einem beigefügten Text erinnert er sich an seine Zeit bei Blizzard. Für ihn sei das nie nur ein Job gewesen, sondern eher eine zweite Familie.

Wir haben euch den Post inklusive einer deutschen Übersetzung hier eingefügt:

Übersetzung:

Heute ist ein großer Tag für mich und ich wollte die Neuigkeiten mit euch allen teilen. Ich verabschiede mich von meinem geliebten Blizzard Entertainment, und heute wird mein letzter Tag sein. Die meisten Kinder, die ich kenne, ziehen mit 18 von Zuhause aus (na ja, vielleicht nicht heutzutage). Bei mir hat es fast doppelt so lange gedauert! Das ist inspirierend und einschüchternd zugleich. Blizzard war für mich nie nur ein Job. Ich bin dem Unternehmen 1991 beigetreten und es wurde sofort mein zweites Zuhause. Ich habe herausgefunden, dass ich eine Familie habe, von der ich nicht einmal wusste, dass ich sie habe! Ich bin dort aufgewachsen. Ich habe dort fast alles gelernt, was ich über Kunst weiß. Ich habe gelernt, wie man einen Computer benutzt (ich kannte nur Atari 2600 und Nintendo), ich habe gelernt, wie man Photoshop benutzt, ich habe gelernt, wie man eine Benutzeroberfläche erstellt und Tausende von Schaltflächen anfertigt. Ich habe gelernt, wie man 3D-Modelle meiner Kunst erstellt, wie man sie texturiert und animiert und sie sogar Feuerbälle oder Laser schießen lässt. Ich konnte sehen, wie meine Kunst zum Leben erweckt wurde! Verdammt, ich bin sogar meiner ersten Band bei Blizzard beigetreten. Und zu allem Überfluss durfte ich an einigen der großartigsten Spiele arbeiten, die diese gute alte Welt je gesehen hat. Danke, Blizzard, für alles.

Der Post erhielt bereits fast 400 Kommentare (Stand: 11. November, 14:00), in denen Menschen sich von Didier verabschieden und ihm alles Gute für die Zukunft wünschen. Unter ihnen ist auch Blizzard-Chef Mike Ybarra persönlich.

Er bedankt sich bei „Sammy“ für alles, was dieser für das Unternehmen getan hat. Didier habe mitgeholfen, den einzigartigen künstlerischen Stil von Blizzard zu entwickeln und viele Künstler hätten über die Jahre von ihm gelernt.

Es bleibt abzuwarten, wie es für die Blizzard-Legende weitergeht. Möglicherweise bleibt er den Fans noch auf seinem YouTube-Kanal „ABC With Samwise“ erhalten, auf dem er über verschiedene Themen spricht und dabei Charaktere aus dem Blizzard-Universum zeichnet.

„ABC“ steht dabei für Didiers Ausspruch „Always Be Creating“ (auf Deutsch etwa „erschaffe immer etwas“). Diese Worte gibt Didier der Community auch in seinem Abschieds-Post zu guter Letzt noch mit auf den Weg.

